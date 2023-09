La Reina Letizia, a golpe de melena. Así nos ha sorprendido en sus últimos actos públicos, haciendo gala de un exuberante cabello como hacía mucho que no le veíamos. Esto, acompañado de un sutil corte de medios a puntas, hace que no solo brillaras sus bonitos looks, como su económico vestido verde de Zara. Y eso que el otoño no ha hecho más que empezar. La peor época para nuestro pelo (por la caída natural estacional y demás) no lo es para Letizia. A ella le pasan de largo los inconvenientes de la estación. Aunque esto no es algo casual: la soberana se ha trabajado durante años este resultado. Y aquí te contamos el proceso.

Esa noche, cuando entregó los Premios Retina Eco, su peinado fue diferente. La Reina Letizia evitó las sempiternas ondas que suele hacerse para las galas y optó por modernizarse con un alisado muy interesante. Esto provocó en su pelo una especie de 'efecto espejo' con un brillo espectacular. Por otra parte, también observamos su capeado en el flequillo, siguiendo las últimas tendencias. Sin ir más lejos, ahí tenemos a Kate Middleton con su renovado flequillo mariposa.

En plena época de decaimiento capilar, sobre todo tras los excesos del verano, con el agua de mar y piscinas y el sol como máximos causantes de su oxidación, Letizia se las apaña para presumir de melenón. Que no es producto de la casualidad ni de la suerte de la genética. No. La Reina decidió hace mucho iniciar un proceso de cambios destinados a mejorar su salud capilar y no solo la estética.

La conocimos en televisión de rubia, con pelo capeado y con mechas. Esa fue también su imagen durante sus primeros años como Princesa de Asturias. Pero avanzando el tiempo, Letizia fue innovando. A su servicio, el gran trabajo de su peluquera personal, Luz Valero, a quien conoció en Televisión Española. En sus manos, el pelo de Letizia ha ido evolucionando en cortes y peinados sin fin hasta encontrar su estilo actual, más clásico, pero perfecto para acometer su agenda y tener una imagen juvenil a la vez.

El primer giro importante lo dio en 2015, cuando la Reina Letizia se cortó radicalmente la melena para lanzarse al tan de moda entonces 'bob', a ras de la mandíbula. Fue un movimiento arriesgado, pero también alabado. Por entonces todavía recurría a las mechitas para darse luz. Después de un tiempo fue volviéndose a dejar crecer el pelo, pasando por el 'long bob', a la altura de los hombros, y así cada vez más largo hasta la considerable longitud que ha conseguido en este momento, por debajo de los omoplatos.

No solo el largo importa, también el color. La Reina Letizia se ha ido olvidando del rubio a favor de su castaño oscuro natural. Desde hace unos años no se tiñe (como mucho se da baños de color) y eso ha hecho que aflore su característico mechón de canas a un lado.

Champús eco y secado natural

En su día a día, Letizia utiliza champús naturales, sin químicos, y de hecho alguna vez se la ha pillado comprando este tipo de productos en una conocida feria ecológica en Madrid. También procura evitar en lo posible el uso de secadores y planchas que dañan la cutícula del cabello. Nada mejor que dejarlo secar al aire si es posible. A veces los expertos también recomiendan tomar vitaminas, sobre todo del grupo B, que complementaría una variada alimentación (y Letizia sabe mucho de comer saludable).

De esta manera, su pelo está más en forma que nunca. Tiene volumen, brillo, las puntas saneadas... Pero, insistimos, no hay milagros: la Reina Letizia y los profesionales a su servicio se marcaron un plan a largo plazo para mejorarlo y sanearlo, y esta es su recompensa.

1 de 9 La Reina Letizia presume de pelo bonito tras el verano 2 de 9 Letizia ahora lleva el pelo muy largo y levemente desfilado con capa larga desde el flequillo 3 de 9 Su peinado más habitual: con raya al lado y trabajado con suaves ondas 4 de 9 Una opción de noche: súper liso con brillo efecto espejo 5 de 9 En su versión más sofisticada, con ondas muy marcadas 6 de 9 La Reina Letizia ha dejado atrás el color rubio 7 de 9 El tono moreno hace que destaquen aún más sus ojos 8 de 9 Sus canas se han convertido en una seña de identidad de su melena 9 de 9 La Reina Letizia ha logrado este excelente resultado tras años de cuidados