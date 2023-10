La Reina Letizia, sus mejores y peores looks en los Premios Princesa de Asturias

Este viernes 20 de octubre se entregan los Premios Princesa de Asturias 2023, en una solemne ceremonia que, como siempre, tiene lugar en el Teatro Campoamor de Oviedo. Esta es su primera gran cita tras la Fiesta Nacional y la Reina Letizia da el todo por el todo. El primer 'paseíllo' por la alfombra azul es para ella el mejor baño de multitudes del año. Y con motivo doble, porque lo hace entre sus queridos paisanos. La soberana suele desplegar looks elegantes y esplendorosos que dan mucho que hablar. Este es el momento para recordarlos todos.

La Reina Letizia reserva algunos de sus mejores golpes de efecto de moda para esta ocasión. Lo merece. Sus vestidos y grandes joyas ponen brillo a un evento de enorme prestigio, que ella también ayuda a impulsar y en el que, poco a poco, va a ir cediendo protagonismo en favor de su hija mayor, la Princesa Leonor, que es la que preside los galardones.

La Reina Letizia, entonces Princesa, acudió a Oviedo por primera vez en 2004

Su debut en los Premios Princesa de Asturias fue en el año 2004, solo cinco meses después de casarse con el entonces Príncipe Felipe. Letizia se estrenó también como princesa de fuste en el Principado luciendo un conjunto de abrigo y vestido con lazada muy clásicos en tono champán. Su autor: Felipe Varela. Desde ese momento en adelante, el modisto sería el creador exclusivo de los modelos de Letizia para esta cita en particular, y el resto de grandes ocasiones a lo largo del año.

Llegaron los vestidos de volantes en degradé, el de aire oriental, el estilo 'Juego de Tronos'... Toda una galería que acaparaba titulares entre la admiración y la sorpresa. No se le puede negar el virtuosismo de muchos de estos trajes, a menudo cuajados de primorosos bordados.

Se puede decir que el diseñador acabó 'muriendo' de éxito... o quizás de puro aburrimiento. Pasado el tiempo, Doña Letizia iba creciendo en todos los sentidos, evolucionando de princesa a reina, y en ese camino quiso experimentar con otras firmas. Contrató a una estilista personal para que la ayudara a 'nadar' entre el revuelto mar de las tendencias y acabó saliéndose del estrecho recinto que le ofrecía Felipe Varela.

La Reina Letizia le es 'infiel' a Felipe Varela

El año 2020 marcó el punto de inflexión definitivo: la Reina Letizia no estrenó un diseño de Felipe Varela por primera vez. Y tampoco de ningún otro. En plena pandemia, con una edición de los Premios en versión reducida por necesidades sanitarias, la consorte prefirió reciclar uno de los muchos vestidos que ya tenía en su armario. En concreto fue uno azul con llamativo adorno de flor de Delpozo. Su gesto de sobriedad se entendió perfectamente.

La Reina Letizia inaugura una nueva época apostando por nuevas firmas

Otros diseñadores y marcas comenzaron a prender en el corazón de la Reina Letizia. Esta empezó a saltarse sus propias tradiciones no escritas y en 2021 la ruptura se hizo efectiva. Esa edición estrenó un vestido negro de vuelo con lazos en la falda de la firma española The 2nd Skin Co. Súper glamourosa y moderna. La soberana volvía a poner distancias de Varela y se alejaba de él ¿definitivamente? Ahora solo hace revivals de Varela muy de vez en cuando. En 2022 la Reina Letizia deslumbró en Oviedo con un sofisticado diseño bicolor en blanco y negro de Carolina Herrera. Para entonces, ya nadie comentaba, nadie se sorprendía.

1 de 11 La Reina Letizia, en los Premios Princesa de Asturias de 2022: un glamouroso diseño de Carolina Herrera La Reina Letizia innovó con este modelo recto tobillero de silueta años 50, con un original cuello capa de apliques florales. De Carolina Herrera, su nueva firma favorita. 2 de 11 En 2022: la Reina Letizia llevó un original vestido de The 2nd Skin Co La Reina Letizia nos dejó atónitos con este sofisticado diseño de la firma española The 2nd Skin Co, sin mangas y con lazos en la falda. Después se lo ha vuelto a poner un par de veces más. 3 de 11 En 2020: la Reina Letizia decide no estrenar y recicla un vestido de Delpozo La pandemia marcó esta edición y, por respeto y sentido de la austeridad, la Reina Letizia prefirió no estrenar. En su lugar rescató este precioso diseño asimétrico con adorno de flor de Delpozo. 4 de 11 En 2019: la Reina Letizia vuelve a su rojo fetiche con Felipe Varela Doña Letizia estrenó un diseño en su rojo fetiche a cargo de Felipe Varela. El cuerpo fajín, la falda midi con grácil vuelo y el cuello geométrico fueron todo un acierto. 5 de 11 En 2017 y 2018: la Reina Letizia entre oriente y elaborados bordados En estas dos ediciones, de nuevo de la mano de Felipe Varela, la Reina Letizia nos sorprendió con dos de sus diseños más espectaculares y originales: un diseño con bordados orientales y otro en color antracita con estructura más rígida y cuajado de bordados y cristales. ¡Fantástica! 6 de 11 En 2015 y 2016: la Reina Letizia con volantes y en efecto 'nude' En 2015 la Reina Letizia se decantó por un vestido asimétrico de volantes en degradé, que no pasará a la historia de la elegancia. En 2016 arregló el desaguisado con un vestido con base nude y bordados de cristales en negro (aunque se dijo que se parecía demasiado a un diseño de Oscar de la Renta). Seguimos de Felipe Varela. 7 de 11 La Reina Letizia, en 2013 y 2014: vestido de bailarina y diseño ajustado En esta etapa, la Reina Letizia solía tener gusto por estos diseños de tipo bailarina, con cuerpo transparente y faldita de vuelo a la rodilla (2013). Al año siguiente, en 2014, el primero de Letizia como Reina, fue algo controvertido este modelo azul y negro de línea lápiz , que marcaba mucho sus formas. 8 de 11 En 2011 y 2012: una Reina Letizia entre gasas y transparencias La Reina Letizia seguía confiando en Felipe Varela, del que siempre estrenaba modelo en los Premios Princesa de Asturias. Estos años nos dejó un vestido de gasa a la rodilla con apliques florales y un conjunto de top bordado negro con falda de vuelo blanca. 9 de 11 En 2009 y 2010: la Reina Letizia prefería los colores oscuros En 2009 Letizia llevó un vestido de Varela combinado con una chaquetita de punto que no fue del gusto general. En 2010 mejoró con un vestidito de vuelo con manga al codo y cuello redondo. 10 de 11 En 2007 y 2008: la Reina Letizia fiel a un estilo clásico Estas dos ediciones la entonces Princesa Letizia prefirió no arriesgar demasiado y lucir vestidos casi calcados en forma y color. La silueta lápiz dominaba su vestidor. La chaqueta corta y las medias blancas que se puso en 2007 hicieron correr ríos de tinta. 11 de 11 En 2004 y 2006: las dos primeras veces de la Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias Tras debutar en los galardones en 2004 (con look señorial en crema de Felipe Varela), la todavía Princesa Letizia se ausentó en la edición de 2005 a causa de su avanzado embarazo de Leonor. Regresaría en 2006 con el mismo estilo: vestido de cuello alto lila y abrigo clásico, también de Felipe Varela.