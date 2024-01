Así es la Reina Letizia a pie de calle, cuando se quita la corona

La Reina Letizia es conocida por poseer un amplio vestidor labrado tras casi dos décadas formando parte de la realeza española. Desde aquí nos ocupamos de analizar cada look acto a acto, pero hay más vida fuera del marco oficial y la consorte también se viste cuando se quita la corona, metafórica y literalmente hablando.

Es hora de repasar también esos otros estilismos de la soberana cuando no se tiene que arreglar 'por obligación', por trabajo. Esas veces cuando se la pilla en alguna salida extra0ficial, alguna escapadilla fuera de La Zarzuela ya sea para ir de compras, al teatro, de concierto o simplemente para tomar algo con las amigas en una terraza.

Aunque es difícil verla fuera de la agenda establecida por la Casa Real, a Letizia 'persona' también le gusta salir y disfrutar de la calle todo lo que puede, recordando aquellos tiempos en los que era una anónima. Son estos looks los que nos interesan ahora y los que nos ofrecen otro punto de vista de su estilo y hasta de su personalidad. La Letizia a pie de calle.

En esos casos nos encontramos a una Letizia muy distinta, menos perfecta, pero igualmente interesante vista desde diversos ángulos. Y se nos plantean muchas preguntas: ¿Qué tal viste? ¿La Reina sigue contando con su estilista para estos casos? ¿O el estilo le sale natural?

El estilo de Letizia como mujer anónima: vaqueros, jerséis de rayas, deportivas...

Como podemos imaginar, Doña Letizia muestra un código radicalmente opuesto a su naturaleza pública. Su estilo se relaja, se somete a una descompresión y baja a la calle para tratar de mimetizarse con el común de los mortales (aunque lo consiga pocas veces). Es entonces cuando se enfunda unos sencillos pantalones vaqueros, algún jersey (tiene predilección por los de rayas), calzado bajo o deportivas, algún fular, una cazadora o un plumas y el bolso colgado en bandolera para ir más libre... Todo ello acorde a las últimas tendencias, pero sin llamar demasiado la atención.

La última vez que la hemos sorprendido 'de calle' fue el pasado 20 de diciembre para asistir a la comida por el 60 cumpleaños de su cuñada la Infanta Elena en un restaurante de Madrid. Aunque lógicamente sabía que allí habría prensa, la Reina eligió un look casual con unos pantalones de tweed de estreno (para nosotros) de Maje. Pero en su historial cuenta con muchas más salidas.

Entre las más recientes recordamos su visita a la Feria del Libro 2023, mirando de stand en stand los mejores títulos; o su recorrido cada año por BioCultura. Tampoco nos olvidamos de su bonita sorpresa a Sonsoles Ónega en una firma de su último libro en un centro comercial; o su simpática aparición la pasada Navidad junto al dúo Gomaespuma, luciendo una calentita chaqueta de Mango.

Por no hablar de sus vacaciones, un tiempo que la Reina Letizia pasa entre lo público y privado, en el que deja atrás el protocolo más rígido y se suelta la melena como nunca (todas visualizamos sus famosos pantalones cortitos en Mallorca).

Es ahí cuando vislumbramos ese carácter más indómito de Doña Letizia. Al fin y al cabo, cada una viste como piensa, ¿no?

La Reina Letizia, adiós a Felipe Varela

Doña Letizia ha ido ganando puntos de estilo con los años, sin ninguna duda. Al principio de emparentar con la familia Borbón sus pasos de moda eran más bien dubitativos, no había líneas claras, o sí, las pautadas por Felipe Varela. Este se convirtió en su 'modisto de cabecera' durante más de una década, con buenos y malos momentos. En aquellos años era bastante raro que apostase por otras firmas que no fueran la suya, desde sus diseños de colección a los exclusivos confeccionados para sus grandes ocasiones. Aquella era una Letizia, salvo alguna excepción, clásica y poco atrevida, que se echaba años sin necesidad.

Eva Fernández, la estilista que 'manda' en el armario de la Reina Letizia

Pero poco a poco fue ganando confianza en todos los terrenos, y por supuesto también en el de la moda. Se quitó complejos, fue más ajena al qué dirán, fue aprendiendo e investigando sus propios gustos hasta abrir el abanico hacia un sinfín de firmas. En ese sentido, la llegada a palacio de Eva Fernández, la estilista a la que Letizia contrató en 2015, ha marcado la diferencia. Su armario se ha ido llenando de numerosas marcas españolas desconocidas, locales, más pequeñas, pero muy interesantes. Desde ropa a complementos. Ahora lo raro es que Letizia estrene prendas de marcas extranjeras. Y con ello no solo da una estupenda visibilidad a la moda Made in Spain, sino que afianza su apoyo a nuestra industria.

La Reina Letizia sigue los criterios de la estilista profesional, pero no al dedillo. Si algo no le gusta, no se lo pone. Intuimos muchas charlas con Eva para lo que sí y lo que no. Al fin y al cabo, ella manda. Esta 'otra' Letizia a pie de calle quizás es la que más define a su persona al margen de la institución y por eso no está de más dedicarle su espacio, sin tiaras ni galas ni condecoraciones. Una reina en vaqueros ya nos lanza un potente mensaje digno de revisar. ¿Qué os parece?

