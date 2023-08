La Reina Letizia ha viajado hasta Sídney para poder disfrutar junto a su hija, la Infanta Sofía de Borbón, de la final de la Copa Mundial de fútbol femenino. Para apoyar con los colores de 'La Roja' la Reina se dejó ver desde el palco con un impecable estilismo rojo que es pura tendencia y que promete mantenerse en alza durante la próxima temporada otoñal. Analizamos en detalle su look y te damos las claves que hicieron que su estilismo brillara como nunca. Además, para encumbrar su estilismo, llevó consigo un precioso bolso de lujo por el que suspirarán las amantes de los complementos atemporales.

La Reina Letizia no pudo dejar de asistir a este evento histórico con el que apoyaba, como ya ha hecho en otras ocasiones, con su presencia y la de su hija, gran aficionada a este deporte, a la selección femenina de balompié en un día tan especial. Pese a que nos quedamos con las ganas de ver el estilismo de Kate Middleton, quien recibió algunas críticas por no personarse en Sídney, nos deleitamos con el look de la esposa de Felipe VI, que arrasó con su look durante la final de la Copa Mundial de fútbol femenino 2023.

El traje más favorecedor de la Reina Letizia en la final del Mundial de fútbol femenino

El estilismo por el que apostó la Reina estaba formado, en primer lugar, por un top negro de escote en uve, que realzaba su busto y alargaba visualmente su cuello. Sobre él, se puso una blazer en color rojo vibrante con grandes solapas en forma de pico, unas hombreras moderadas y botonadura triple de asta negra en el frente. Los pantalones andaban a caballo entre lo clásico y lo trendy, pues lucían un corte recto planchado a raya, pero ligeramente anchos, casi rozando el wide leg. El color, un rojo vibrante súper saturado, no podía favorecerle más, ella lo sabe y es de sobra conocido que es uno de sus colores preferidos.

El bolso de Carolina Herrera más atemporal

El accesorio que completó el look y que iba a juego con el top del estilismo fue este bolso de mano de Carolina Herrera. El modelo 'Doma Insignia satchel' de la última temporada de la diseñadora venezolana tiene un corte muy atemporal, con solapa con logotipo, asa corta para llevarlo en la mano y una tira larga por si queremos llevarlo al hombro a modo de bandolera. Está disponible en la web hasta en diez colores, todos ellos muy combinables, a un precio de 1.400 euros la unidad. Sin duda, la Reina Letizia acertó una vez más con un estilismo con el que vaticinaba que el rojo se mantendrá en alza este otoño.