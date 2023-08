La sorpresa ha saltado en Palma cuando nadie la esperaba... La Familia Real al completo, junto a la Reina Sofía, apareció anoche en Mallorca para disfrutar de una sesión de cine. Todo el mundo pensaba que ya se habían marchado para continuar sus vacaciones 'privadas', y eso habían hecho, pero parece que sin salir de la isla. Quizás lo hicieron precisamente para desmentir ese punto. El caso es que tenemos un nuevo look de regalo de la Reina Letizia, y además muy distinto a lo que nos tiene acostumbradas.

De la cartelera eligieron "Barbie", el fenómeno cinematográfico del año, pero al contrario de lo que cabía esperar, Letizia no rindió homenaje al omnipresente rosa, y eso que es un color que le gusta mucho y que ha crecido muchísimo en su vestidor. Sí lo hizo su hija mayor, la Princesa Leonor, la única que se sumó a la divertida tendencia que alientan los espectadores de la película. La Reina prefirió la clásica combinación mediterránea: blanco y azul. Pero destilada con mucha fluidez...

Una maxicamisa satinada de TCN y unos pantalones tobilleros muy ligeros con cinturilla de goma y bolsillos la hicieron brillar en la noche. Un atuendo casual y desenfadado con el que Letizia nos muestra cómo viste cuando sale de casa de manera 'privada', no para actos oficiales. Una etiqueta súper relajada que nos recuerda la tendencia pijamera tan de moda en estas últimas temporadas.

Además, Letizia la llevó con gracia y como se debe. El detalle de la camisa entresacada por un lado y metida por el otro no es baladí y es un efecto totalmente calculado. Así parece que has salido de la cama, pero con estilo. Los pantalones no pueden ser más cómodos.

El combo lo completaba con unas sandalias planas que reinterpretaban las conocidas menorquinas, con un nudo en el empeine, y son de la firma Ría.

Reparamos también en el nuevo bolso blanco que lucía colgado del hombro con el asa bastante largo, de efecto saco y con nudos como detalle en los laterales.

Por último, no podemos dejar pasar de largo su melena suelta, entre la que veíamos sus pendientes de arito, junto a un rostro sin apenas maquillaje. Ya el intenso bronceado que ha conseguido es más que suficiente. Un poquito de máscara de pestañas, un poquito de gloss y ya. El look es de estreno, muy fresquito y natural, perfecto para una noche de verano.

1 de 6 La Reina Letizia, en plan cómodo para ir al cine con la familia en Mallorca 2 de 6 En 'pijama': camisa blanca satinada y pantalón fluido azul cielo 3 de 6 La camisa, de TCN, la llevaba entresacada por un lado, muy a la moda 4 de 6 Letizia sacó un nuevo bolso blanco de tipo saco con el asa larga 5 de 6 Menorquinas con nudo y 'peep toes' de Ría 6 de 6 Letizia al natural: sin apenas maquillaje y con la melena suelta