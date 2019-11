9 Una chaqueta capa de Zara

El gran error del conjunto está claramente en la chaqueta capa. Un modelo de Zara que lleva en su vestidor desde 2015 (la estrenó en noviembre de ese año) y que costaba 59,95 euros. No es blazer, no es capa… Un mitad/mitad que en esta mezcla no funciona. Da la sensación de que nada pega con nada. ¿No os parece?