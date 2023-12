La Reina Letizia, su look prenavideño con una falda de flores que no nos encanta

Los Reyes han trabajado juntos esta mañana para presidir la reunión con el patronato de la Fundación Princesa de Girona, al que han abierto las puertas del Palacio Real. La Reina Letizia ha acudido a una cita de este tipo por segundo día consecutivo, aunque con looks radicalmente distintos. Ayer en blanco y negro y hoy en rojo prenavideño. Eso sí, todo reciclado.

Este mismo estilismo, punto por punto, se lo vimos en otro acto en febrero de 2020. Se compone de una blusa con escote drapeado de Hugo Boss y de una falda lápiz negra con gran estampado de flores de Carolina Herrera, ceñida con cinturón de doble hebilla de Burberry. A ello se le suma unas botas mosqueteras de ante negro. Casi cuatro años después, este look ha vuelto a la luz y la verdad es que no sabemos si alegrarnos o no.

Hablemos de la falda en particular. Recta y de largo por debajo de la rodilla, el protagonismo se lo lleva ese ramillete de flores XL que bordea desde un lateral a la cadera. No podemos decir que sea fea, porque la casa Herrera es difícil que falle, pero tampoco nos encanta. En esto todo es cuestión de gustos, claro.

Letizia ha optado por su melenita suelta lisa y con raya al lado, reluciente tras su reciente corte de puntas, dejándonos atisbar unos pendientes de barra de Gold&Roses. Pertenecen a la colección I AM RED y está realizado con diamantes y rubíes. En su mano, cómo no, su anillo de Coreterno. Ya casi no hablamos de él, porque ha dejado de ser noticia, pero ahí está. No se lo quita desde el pasado 6 de enero, cuando lo estrenó para la Pascua Militar.

La Reina Letizia presenta un look correcto sin más antes de las vacaciones de Navidad

La Reina Letizia está perfectamente correcta para el evento y se nota por su parte ese interés en poner el acento navideño gracias al simbólico rojo. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, la semana próxima, y empezamos a animarnos. Sin embargo, este es un look más, ni mejor ni peor. Más bien indiferente. Eso sí, con la ventaja de coste cero.

La Reina Letizia finaliza aquí su agenda oficial de la semana y encarando ya los últimos compromisos antes de la Navidad. Ayer mismo la Casa Real publicaba la nueva felicitación de la Familia Real, para la que han rescatado una foto inédita del día de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor, el pasado 31 de octubre. Poco a poco vamos apurando el mes de diciembre y con ello nos toca ir haciendo balance del estilo de la soberana. Todo un año de looks que nos ha dejado muchas sorpresas.