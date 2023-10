La Reina Letizia brilla como nunca durante los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Tres días en los que alrededor de los prestigiosos galardones se organizan diversos actos con la presencia de la Familia Real. El primer evento al que asisten siempre es el tradicional concierto el día previo a la ceremonia. Para esta cita la Reina Letizia suele escoger sus looks más atrevidos y arriesgados. Sin ir más lejos, el año pasado nos dejó boquiabiertos con un sexy vestido de Teresa Helbig. Después de eso, ahora queremos y esperamos todavía más...

En la historia de esta cita encontramos a una Reina Letizia en muchas versiones: minifaldera, con pantalones, esmoquin, corsé y hasta plumas... Esta es su mejor oportunidad para soltar un poco la etiqueta, relajarse y divertirse saliéndose de los márgenes clásicos. No nos olvidemos de que se trata de un evento de noche, por lo que ella introduce el elemento de fiesta en la ecuación de estilo. Si además con ello presume de su trabajada figura, tenemos el completo. ¡Letizia va a por todas!

Este jueves 19 de octubre, los Reyes y sus dos hijas (volveremos a ver juntas a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía) presidirán el concierto de música clásica en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La gran incógnita es qué llevará puesto la Reina Letizia. Aunque podemos hacernos una idea repasando sus anteriores apariciones en esta cita.

Si nos remontamos al año 2013, ahí vimos a una Letizia, todavía Princesa, dando las primeras muestras de este atrevimiento. En esa edición eligió un vestido esmoquin negro mini de Felipe Varela. Elegante en el concepto clásico que define a esta prenda, pero audaz al mostrar sus piernas, algo apenas visto en las 'royals' internacionales.

Los famosos brazos tonificados de la Reina Letizia

Puestos a hablar de anatomía, al año siguiente la Reina Letizia recurriría a un vestido ajustado a la rodilla de corte lápiz, de los que tanto le gustaban por aquella época, de nuevo firmado por Felipe Varela. La novedad fue su escote joya y que era sin mangas, lo que le permitía enseñar sus ya en forma brazos. Con el paso del tiempo sabemos que sus brazos no solo no han decaído, sino que se han ido haciendo más y más fuertes.

Sus músculos de acero se han ido forjando a base de un sistemático entrenamiento deportivo que evidentemente da sus frutos y de lo que hay que hacer gala. Si alguien puede pasear sus brazos al aire (aunque sea en otoño-invierno) es la Reina Letizia.

En 2015 la soberana introdujo una novedad interesante: ¡los pantalones! Y aún más, estrenó un mono con original escote troquelado (otro de Felipe Varela), con el que volvía a descubrir sus hombros y brazos.

En 2016 la apuesta subiría un escalón más arriba con la Reina Letizia asistiendo al concierto con un look en clave Gilda. Un vestido ajustado de Felipe Varela (cómo no) con finos tirantes espagueti y generoso escote llenó los titulares del momento. Su peinado ondulado acentuaba su aire de diva de Hollywood. Es cierto que no fue uno de sus mejores estilismos, pero era un buen ejemplo de esta osadía que de vez en cuando nos regala la consorte. La situación sugería otro debate: ¿debe la Reina de España exhibir su lado más sexy?

Quizás para compensar, en 2017 la Reina Letizia prefirió bajar el tono y apareció con uno de sus looks más bonitos en este evento: un vestido midi azul pavo real, con cuerpo ajustado (sin mangas) y una falda de vuelo con mucha caída. El efecto era precioso.

La Reina Letizia sorprendió con un atrevido corsé de plumas

Siguiendo esta pauta de elegancia, Letizia optaría para la siguiente edición por un clásico LBD (Little Black Dress) de Armani, con detalle de volante lateral, con el que era imposible fallar. Es un diseño atemporal que podrá llevar durante años.

En 2019 la Reina Letizia volvió a dar un bombazo de estilo. Cuando entró en el auditorio luciendo un corsé rosa con plumas en el escote, sentó una nueva base. Llegaba una reina empoderada, pisando más fuerte que nunca. También introducía una nueva firma en su vestidor, The 2nd Skin Co, una de las jóvenes marcas españolas más vanguardistas, con las que la soberana ha ido renovando su armario, yendo de sorpresa en sorpresa.

En 2020 se suspendió el concierto a causa de la pandemia, así que su regreso en 2021 fue muy celebrado. No decepcionó. El vestido verde satinado con adorno de plumas ha sido uno de sus looks más aplaudidos, aunque nos fastidia no saber todavía de qué firma es y que no se resuelva el misterio.

La Reina Letizia está apostando por firmas más vanguardistas

Para el hasta ahora último concierto, en 2022, la Reina Letizia nos sirvió en bandeja otro de sus looks más impactantes: el vestido con pechera brillante de Teresa Helbig. Si hablamos de espalda y músculos, este diseño representaba el epítome de todo ello. Letizia lucía muy orgullosa su trabajada silueta, con protagonismo para una espalda envidiable. La noche era para ella.

Todo esto demuestra que los Premios Princesa de Asturias son un excelente escaparate para los looks de la Reina Letizia. Desde que aparcó a Felipe Varela como su diseñador casi exclusivo, muchas otras firmas están en liza para vestirla. Esperamos ya con muchas ganas quién se merecerá el triunfo esta edición.

Sigue deslizando para ver todos los looks de la Reina Letizia en el concierto de los Premios Princesa de Asturias.

1 de 10 La Reina Letizia, con vestido esmoquin minifaldero en 2013 La Reina Letizia presumió de piernas con un esmoquin reversionado en vestido por Felipe Varela. 2 de 10 Un vestido con escote joya en 2014 Varela de nuevo era responsable de vestir a la Reina Letizia, marcando silueta y dejando los brazos al aire. 3 de 10 La Reina Letizia se puso un elegante mono en 2015 Esta edición la Reina Letizia se saltó las convenciones luciendo pantalones. Este mono de escote calado halter, muy favorecedor en los hombros, se lo hizo Felipe Varela. 4 de 10 La Reina Letizia, estilo Gilda en 2016 La Reina Letizia impactó con uno de sus looks más comentados por su escotazo y su peinado de ondas a lo estrella de Hollywood. 5 de 10 La Reina Letizia, en el concierto de 2017: un precioso Varela azul Con este diseño de su modisto de cabecera, la Reina Letizia volvió a triunfar a lo grande. El cuerpo sin mangas y la falda midi de vuelo, unido al atractivo color, le otorgó el sobresaliente. 6 de 10 La Reina Letizia brilló de Armani en 2018 La Reina Letizia cambió las tornas escogiendo este vestido negro de Armani. El volante lateral le daba el toque español. 7 de 10 La Reina Letizia y su corsé con plumas en 2019 Este es uno de sus looks más recordados por el riesgo que conllevaba. El protagonismo del look con pantalones es para este espectacular corsé rosa de plumas, adornado con lazo negro, de la firma española The 2nd Skin Co. 8 de 10 La Reina Letizia derrochó sofisticación con un vestido con plumas en 2021 Este vestido midi, con manga corta de campana, abertura lateral y llamativo adorno de plumas, es uno de sus looks más aplaudidos. Aunque su firma sigue siendo un misterio. 9 de 10 La Reina Letizia, marcando músculos de Teresa Helbig en 2022 La Reina Letizia nos dejó boquiabiertos con este moderno vestido de terciopelo negro de Teresa Helbig. Su escote halter le permitía seguir presumiendo de brazos y espalda, y su pechera de red de cristales la hacía brillar en la noche más que nunca. 10 de 10 La Reina Letizia, una espalda para presumir De nuevo el escote en la espalda aprovechaba la buena forma física de la Reina Letizia.