Los Reyes de España comienzan la segunda jornada de su viaje oficial a Dinamarca. Tras la fastuosa cena de gala que tuvo lugar anoche, donde la Reina Letizia brilló con la Tiara de Lis y unos espectaculares nuevos pendientes de zafiros, volvemos a la 'normalidad' de los looks de día. Pero eso no significa que nos aburramos. La maleta de Letizia va desgranándose poco a poco y, además, esta mañana nos ha brindado un estilismo en verde y cámel. Una combinación perfecta para el otoño si no fuera por un detalle original: su bolso de flores.

Hablamos de un bolsito de forma trapecio de la firma italiana Furla. Lo estrenó en un viaje oficial a Alemania, en octubre de 2022, y en su día costaba 395 euros. La gracia de este accesorio está en su alegre estampado de flores, lleno de colorido, que nos retrotrae a la primavera. No está mal para subir un poquito la temperatura... Desde luego es el punto diferenciador del look.

Hace más que fresco en Copenhague y así lo demuestra el abrigo que se ha puesto la Reina Letizia. Un clásico diseño de Carolina Herrera en color cámel, de nuevo en clave 'oversize', con amplias solapas y de tipo batín, anudado con cinturón, como los dos que le vimos ayer. O sea, que ya van tres abrigos en este viaje.

Por debajo asomaba un vestido verde de cuello redondo y largo midi que esperamos ver al completo en breve. Los salones son de ante beis.

La Reina Letizia ha seguido apostando por el 'match' al verde y ha sacado del joyero unos pendientes largos de diamantes y esmeraldas. Estos son unos de los más bonitos que tiene a su disposición, prestados por la Reina Sofía una vez más. Ayer ya le dejó los pendientes de rubíes de su llegada.

Su suegra es una experta en estas lides y con el tiempo se ha hecho con piezas preciosas que merece la pena airear. Estos pendientes llevan un collar a juego, pero era demasiado verlo todo junto para esta ocasión.

Letizia se ha soltado a melena por primera vez en este viaje. Ayer optó por moño de día y una coleta en la gala de noche. Y da la casualidad de que vuelve a su nuevo peinado favorito: raya al lado y mechones superiores recogidos con horquillas invisibles. Una baza a lo juvenil que le sienta bastante bien.

Un vestido verde para la recepción en el Ayuntamiento de Copenhague

Sus Majestades han comenzado el día junto a los príncipes Federico y Mary para participar en el homenaje a los caídos en el monumento de La Ciudadela de Copenhague. La mañana fría se dejaba sentir en los abrigos de las damas, Letizia y Mary, en beis y blanco respectivamente. A continuación, todos han visitado el Ayuntamiento de la capital, donde ha tenido lugar una recepción auspiciada por la alcaldesa.

La jornada prosigue con la visita a la Universidad de Copenhague y al Hospital Mary Elizabeth (con Letizia y Mary en solitario). El día finalizará con una cena en el museo de la Gliptoteca, donde también disfrutarán de un tour por la exposición dedicada a Sorolla con motivo de centenario de la muerte del pintor español. Esta será otra oportunidad para volver a disfrutar de una noche de gala, aunque, eso sí, ya sin tiaras.

1 de 5 La Reina Letizia saca su tercer abrigo durante este viaje a Dinamarca 2 de 5 La Reina Letizia y la princesa Mary, dúo de abrigos 3 de 5 La Reina Letizia brilla con unos pendientes largos de diamantes y esmeraldas 4 de 5 La Reina Letizia, con salones de ante de tacón medio 5 de 5 El peinado más juvenil de la Reina Letizia: recogido con horquillas ocultas