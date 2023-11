Todas las cazadoras de cuero de la Reina Letizia para mostrar su rebeldía

La Reina Letizia dio un auténtico golpe de efecto hace unos días al presentarse por sorpresa en una firma de libros de Sonsoles Ónega. Lo primero por su precioso gesto de apoyo a una amiga y, segundo, por el desenfadado look que llevaba. Una cazadora de cuero rosa acaparaba el foco, mostrándonos a una soberana en clave urbana y cañera. Y de eso vamos a hablar. Porque esta no era la primera cazadora de su vestidor. A lo largo de todos sus años en la realeza ha ido sacando todo un repertorio en piel que tiene en muchos colores y formas. Letizia saca su lado más rockero y rebelde añadiendo un poco de cuero a su estilo. ¿Por qué no?

A estas cazadoras se las conoce también como 'perfecto', 'biker' o, para ser más castizos, como la 'chupa' de toda la vida. Y ya no forman solo del patrimonio estilístico de los músicos más duros del lugar. No, la moda las ha hecho suyas en el sentido más amplio y ya no son un reducto solo para los rockeros. Las pijas y pijos también las han asimilado como propias, incluyéndolas en variedad de atuendos, mezclando y contratando conceptos, lo que demuestra su versatilidad. Si deseas imprimirte un poco de chispa, la cazadora de cuero es un excelente recurso. Inmediatamente dará a tu look un puntito revolucionario. Y la Reina Letizia lo sabe... Porque ella también se pone un poquito así a veces.

La cazadora rosa era de Hugo Boss y debutaba en público para la ocasión. Era la última dentro de una colección que ya podemos considerar merecedora de un buen repaso. La Reina Letizia se ha hecho con muchas piezas de cuero, y lo mejor es que no solo las ha lucido en salidas privadas, sino también para sus compromisos oficiales.

La cazadora 'perfecto' nació en Nueva York

Su origen se remonta a 1928, cuando los hermanos Schott crearon en Manhattan el icónico diseño que todos identificamos: una cazadora corta con grandes solapas e innovadores bolsillos de cremalleras. Su resistencia al viento hacía que fuera ideal para los moteros, que la adoptaron como su uniforme. Desde entonces se han convertido en un símbolo de rebeldía y juventud. Desde Marlon Brando a Los Ramones, pasando por Madonna y Jean Paul Gaultier. La cazadora hace tiempo que dejó de ser el emblema de macarras de todo tipo para incorporarse a las perchas más exclusivas. Y aquí retomamos a la Reina Letizia.

Una cazadora de cuero no parece, a priori, la prenda más adecuada para una 'royal', pero lo cierto es que ya no hay códigos cerrados para nadie. En su armario, Letizia guarda cazadoras y chaquetas realizadas en diversos patrones y colores. Con abundancia del clásico negro, pero con apuntes de color en rojo, beis y el mencionado rosa. La Reina las ha lucido preferiblemente con pantalones, pero también encontramos alguna combinación con falda. Una manera en la que la Reina Letizia adopta un lado más peleón estilísticamente hablando, que en ocasiones 'habla' por sí mismo.

1 de 11 La Reina Letizia, con una clásica cazadora de cuero negra Ya en 2012 veíamos a una todavía Princesa Letizia vistiendo una típica cazadora de cuero negra con cremalleras. Combinada con pantalones vaqueros negros para un resultado de puro rock. 2 de 11 Un diseño recto en color hueso En 2011, para la tradicional Misa de Pascua en Mallorca, la Reina Letizia escogió esta chaqueta recta, con los puños remangadas. 3 de 11 La Reina Letizia, cazadora combinada con vestido flores Para su visita al Rastrillo de Nuevo Futuro en 2019, Doña Letizia sorprendió reciclando un vestido de flores de Hugo Boss con una cazadora de piel marrón de cuello tirilla, cierre de cremallera y ligeramente entallada, aunque la llevaba abierta. 4 de 11 Una cazadora minimal con cuello de tirilla La Reina Letizia apostó también por el mismo diseño, pero en negro, con este modelo que introducía cremalleras doradas. 5 de 11 La cazadora de la Reina Letizia más romántica: con volantes En 2011 la Reina Letizia sacaba esta cazadora con giro romántico: mangas abullonadas, cierres de presilla para los botones y adornos de volantitos de piel. 6 de 11 Una cazadora de manga francesa En 2009 se puso este diseño corto, con manga francesa y cierre con un gran botón. 7 de 11 Su chaqueta más glamurosa, con peplum La Reina Letizia se ha acordado de esta preciosa chaqueta en numerosas ocasiones. De final piel roja, con cuello redondo, grandes botones forrados, manga larga y un original peplum. Es de Carolina Herrera. 8 de 11 Una estilizada cazadora roja También en su favorito rojo tiene esta otra cazadora corta de línea sencilla, con cuello redondo, cremallera central y ajustada a la figura. Es de Hugo Boss. 9 de 11 Su diseño más elegante: de Emporio Armani En 2018 la Reina Letizia nos dejó boquiabiertos en un acto de la Seminci de Valladolid con una cazadora entallada con cierre de cordón de Empori Armani. Diseño italiano de nivel. 10 de 11 Cazadora con acolchado Esta es una de sus cazadoras, tirando a chaquetón, más originales: larga por debajo de la cadera, bolsillos con tachuelas y con detalles acolchados. 11 de 11 Una chaqueta de cuero con cinturón En mayo de 2021, todavía en pandemia, la Reina Letizia salía con su esposo y sus dos hijas al Teatro Real. Su estilismo casual llamó mucho la atención. Se abrigaba con una chaqueta de cuero con cinturón.