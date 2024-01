La Reina Letizia tiene una combinación favorita: blusa blanca y falda negra

La Reina Letizia ha comenzado el Año Nuevo en blanco y negro. Como una diva clásica, sobria, elegante y sin estridencias. Su look en la Pascua Militar del pasado 6 de enero supone siempre su debut en la agenda anual, con lo que eso conlleva de carga simbólica. Esta edición ha estrenado una blusa de seda de cuello subido en blanco roto junto a una falda larga recta de cintura alta de Boüret. Todo nos sonaba y con razón, pues esta es una combinación ganadora para la consorte y suficientemente testada a lo largo del tiempo. De hecho, rebuscamos en su vestidor otros ejemplos en los que ha recurrido a la misma fórmula de estilo. De entre todos ellos, nosotras tenemos un look favorito B&N. Y seguro que no será el último...

La Reina Letizia sabe que el blanco y negro hacen un matrimonio perfecto. Clásico entre los clásicos y de una elegancia perdurable que hace que sea imbatible. Y además, para una cita castrense como esta resultaba de lo más adecuado. Pero no ha sido la primera vez que se ha decantado por ello. Ya en la Pascua Militar de 2021 eligió un estilismo muy parecido. Entonces estrenó una blusa amplia con botones destacados en negro de Maksu junto a una falda larga recta.

La apuesta ganadora de la Reina Letizia en blanco y negro

También en el Palacio Real encontramos una prueba más de su afición por este atuendo. En este caso se lo vimos en diciembre de 2019, para un acto contra el cambio climático: una blusa blanca sin mangas y una falda muy especial. Esta acaparaba toda la atención, pues se trataba de una prenda de H&M de la línea Conscious, confeccionada con tejidos reciclados. Su línea retro, con cintura alta y bajo asimétrico (cortito por delante, larguito por detrás) nos enamoró al instante. ¡Este es nuestro Black&White favorito!

La Reina Letizia ha explorado este binomio cromático no solo con falda larga, sino también con longitud midi y por debajo de la rodilla. Es cierto que el resultado no es tan glamouroso, pero en clave cóctel ha logrado acertar en muchas ocasiones. Lo encontramos también en su etapa de princesa, allá por 2009, lo cual demuestra que esta afición no es flor de un día. Su romance con el blanco y negro ha ido atravesando épocas y tendencias, reinventándolo con buena fortuna por lo general.

Estos son los looks de blusa y falda en blanco y negro con los que la Reina Letizia nos deja claro su favoritismo.