Siempre que acude a un acto con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía le roban casi todo el protagonismo. Es la propia Reina Letizia la que da un paso atrás y elige looks más sobrios, muchas veces reciclados de su fondo de armario. Pero, convertido muy a su pesar en un icono de estilo, no puede evitar que analicemos al detalle todos sus looks. Últimamente casi todos maravillosos (todavía no nos hemos olvidado del vestidazo, precisamente de una firma gallega, que lució en la entrega de los Premios Princesa de Girona, donde sus hijas también brillaron).

En los dos años anteriores en esta misma cita para la Ofrenda al Apóstol en Santiago de Compostela, la Reina apostó por vestidos de alegres estampados de flores, aunque de estilos opuestos. Si en 2020 estrenó un precioso vestido camisero con cinturón con un llamativo estampado de hojas, de Pedro del Hierro, en 2021 sacó del armario un vestido midi de Carolina Herrera estampado de flores en tonos rosas y semitransparente, que había estrenado en 2017 y la modelo Karlie Kloss había lucido en su versión de traje de noche. ¿Repetición o estreno, cuál será la opción del al Reina para hoy? Desliza y sigue leyendo.

Los vestidos, la prenda estrella de la Reina Letizia para estos actos

Los Reyes y sus dos hijas han acudido por segundo año consecutivo a al Ofrenda al Apóstol Santiago, coincidiendo con el Día de Galicia, al ser también Año Xacobeo, ya que el Papa lo amplió también al 2022 debido a la situación sanitaria excepcional que todavía se vivió en 2021. Un acto solemne, con misa en la Catedral, visita al Ayuntamiento y encuentro con los participantes en la expedición de la Ruta Quetzal.

Doña Letizia eligió un vestido midi, de manga corta, marcado la cintura, con drapeado en el cuerpo y falda con ligero vuelo. Lo que más nos ha sorprendido de todo es la elección del color: el naranja, el tono mas atrevido, pero tendencia absoluta este verano. Lo ha combinado con bolso y zapatos destalonados en camel de Carolina Herrera, que ya ha llevado en otras ocasiones.

Sin sorprender, ha acertado de pleno con este veraniego look.