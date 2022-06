El blanco es el color por excelencia del verano. Y es que nos aligera y refresca cuando el sol aprieta y la luz no puede ser más radiante. La Reina Letizia bien lo sabe y por eso en su última aparición pública (un acto castrense en Cartagena) nos lo ha dejado bien claro. Su vestido blanco calado de Sfera nos enamoró al instante. Pero aunque muchas quisieron comprarlo, ya no está disponible porque no es de esta temporada.

Eso sí, siempre se pueden encontrar alternativas. La consorte nos sirve de inspiración para repasar este y otros modelos blancos que ha lucido en diferentes ocasiones. Son perfectos para lucir en la playa, en la piscina, de paseo por nuestro lugar favorito o para tomar algo en las terrazas… Si algo tienen estos vestidos es que son muy versátiles y es difícil fallar.

El verano requiere ligereza y sencillez. Prendas poco recargadas que, en unas pocas líneas de diseño, nos hagan brillar de la manera más natural.

La Reina Letizia suele sacar este tipo de piezas durante sus vacaciones en Mallorca, aunque tampoco renuncia a ellas en la ciudad (arriba, con un vestido de Pedro del Hierro).

Pero lo cierto es que la isla balear ‘se lleva la palma’ en lucimiento de vestiditos blancos, ya sea cortos y midis, de batista bordada o estilo ‘ad lib’… No hay un sitio mejor para pasear con ellos, y sin van acompañados con las clásicas alpargatas, mucho mejor. Son los momentos más relajados de la consorte, en los que además logra salir airosa sin demasiado esfuerzo. Un buen bronceado hace el resto para que el color blanco resalte en todo su esplendor. ¡Deslizad para ver todos los vestidos blancos de la Reina Letizia!