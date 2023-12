Los mejores looks de la Reina Letizia en 2023

Se acaba el año y es el momento de hacer un repaso por todos los looks que ha lucido la Reina Letizia en estos 365 días. Una vez más, la Reina de España se ha convertido en una de las royals más elegantes y glamurosas del mundo. A lo largo de estos 12 meses, hemos podido verla estrenando nuevas prendas y también reciclando sus looks más llamativos. Ahora, para las noches de fiesta, la monarca opta por el color negro, aunque no olvida el rojo, su color fetiche. Los estilismos clásicos siempre son un acierto, ya sea en versión de terciopelo, lentejuelas, escote asimétrico...

Nuestra Reina está siempre a la última y por eso hemos podido verla con estampados florales, sexys botas, relajados pantalones y sus cómodos tacones de altura media para aliviar su dolencia de pies han inundado su vestidor. De la misma forma, Doña Letizia también nos ha dejado looks de aire casual. Algunos de sus estrenos más curiosos han sido para la parte superior, como una blusa roja bordada ucraniana con la que lanzaba un mensaje de paz. De la misma forma, la madre de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía ha sucumbido a la moda de Barbie y son varios los looks rosas con los que ha dejado boquiabiertos a todos. Como por ejemplo el look que eligió para asistir a la Coronación de Carlos III.