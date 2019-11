Segundo día de la Familia Real en Barcelona para celebrar los actos por el 10º aniversario de los Premios Princesa de Girona. Segunda tanda de estilismos, pues, y volvemos a poner el foco en Letizia. ¡Cómo para no! Ese ‘print animal’ nos llama, nos sacude, nos remueve… ¡Saquemos nuestro salvaje interior!

Los Reyes y sus hijas prosiguen celebrando los premios

En esta ocasión los Reyes y sus hijas tenían por delante otros compromisos más de ‘andar por casa’. Es decir, nada de ceremonias, sino encuentros, coloquios, conferencias… Todas ellas protagonizadas por jóvenes referentes y talentosos, de entre 16 y 35 años, que son lo mejor del presente y el futuro de nuestro país. Por primera vez las niñas, Leonor y Sofía, pueden intercambiar ideas con ellos y aprender, aprender, aprender…

El ‘vestido’ salvaje de Victoria Beckham

La Reina destacaba en el grupo, inevitablemente. Porque su look no es precisamente ‘de paso’ ni ‘working’. Sube uno o varios puntos más. Se trata de este vestido midi de corte camisero, de seda, cuyo estampado de leopardo no puede pasar inadvertido. Bueno, para ser exactos, no es un vestido sino un dos piezas compuesto de blusa y falda de… ¡Victoria Beckham! Letizia compra por primera vez en la firma de la diseñadora británica y ex Spice Girl. ¡Bravo!

Los pendientes discretos de diamantes

Para adornarse ha sacado estos pendientitos redondos y agradecidos, porque no pueden conseguir más con menos. Aunque tenemos que considerar que son brillantes, y que su discreción no puede minimizar su valor. La ‘otra’ joya es el anillo dorado de Karen Hallam, que no piensa marcharse de su dedo JAMÁS.

Un maquillaje impoluto con brillo y ojos marcados

Los salones destalonados de Carolina Herrera

Lo que nos parece un gran acierto es la elección de los zapatos. Estos salones destalonados de ante rojo de Carolina Herrera, que tiene igual en nude, azul marino y negro. Deben ser comodísimos. En el contexto del traje aportan un punto de color interesante y rompedor.

Como un guante

La seda es un tejido de lujo que consigue darnos un aire de elegancia extra. Un tejido noble, ligero…

Cartera bicolor de Carolina Herrera

Madre e hijas de moda

Bueno, pues para lo que esperábamos esto está muy, pero que muy bien. El estampado animal no es del gusto de todos, y menos utilizado así, a tutiplén, pero hay que reconocer que este vestido es una monada. Para atrevidas y poco minimalistas. En este caso, son Leonor y Sofía las que aportan la calma con sus estilismos de rayas. La Reina Letizia sacó ayer noche las plumas de avestruz; hoy deja libre al leopardo… Aaarrggggg…