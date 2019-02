La Reina ha impresionado en la inauguración de ARCO con un espectacular vestido de cuero de &Other Stories de 349 euros, una marca con la que no contaba en su armario.

Todavía con la resaca de la cena de gala que los Reyes ofrecieron durante la noche del miércoles al presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y la primera dama, Maribel Díaz Cabello, en el Palacio Real, durante la mañana del jueves, Felipe y Letizia han acudido a la inauguración de la 38ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO en Madrid.

Como es habitual para esta cita, Letizia ha vuelto a sorprender con su look más sorprendente, rompedor y cañero. Un vestido midi de cuero negro de manga corta con escote en V, cinturón con hebilla doble y bolsillos delanteros inclinados, y mangas de estilo kimono de la firma &Other Stories de 349 euros. Es la primera vez que la vemos lucir una prenda de esta firma, por lo que se incluye una nueva marca de moda en su amplio armario.

En este evento Letizia nos deja algunos de esos looks muy tendencia, que encajan perfectamente con el carácter del evento. Para esta ocasión, ha elegido un look de estreno total black, pero no podemos olvidar totalmente rojo del año pasado, botas mosqueteras incluidas, que hemos visto idéntico nada menos que en Victoria Beckham o el trench joya de Felipe Varela muy parecido a uno de Burberry.

Para completar el look, Letizia ha elegido un bolso negro con tachuelas de Uterqüe y zapatos de tacón de la firma Prada, que ya ha llevado en otras ocasiones. Lo más sorprendente del look no ha sido solo el vestido, también el peinado que ha elegido para esta cita tan especial: una cola baja con lazo negro y raya exageradamente al lado. Leer más: Letizia nos sorprende con su peinado más juvenil en Arco 4 El peinado ha llamado la atención por elegir una cola baja con lazo negro

