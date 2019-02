Letizia (sosa y desvaída) recula tras su último tropezón

Letizia, por segundo día consecutivo. Ayer presidía el Foro contra el Cáncer y hoy ha asistido al acto del Día Internacional de la Internet Segura, celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Aún tenemos en mente el “affaire” con los flashes y su lencería, por lo que su reaparición viene cargada de cierto significado.

Un traje de chaqueta azul

Letizia parece haberse dicho: ‘No, hoy no puedo, hoy no tengo ganas, hoy no puedo con la vida…’ Así que ha abierto el armario (un suponer) y se ha dirigido a la sección de trajes de chaqueta tipo working girl, a ser posible en tono oscuro. Ah, y zapatos sencillos también. Estos salones azul oscuro de Magrit.

Nada sobresaliente

Y este es el que ha sacado: un traje azul marino de tejido jaspeado de Hugo Boss, ya conocido (tiene al menos un par de años). Para más inri, ha decidido no apostar demasiado por él, no darle una vuelta, no fuera a ser que con algún toque de modernidad sacara los pies del tiesto.

Un paso atrás

En esta reconstrucción (más o menos infiel) pesa mucho el sentimiento tras su gran momento de ayer. Porque sí, Letizia iba estupendamente audaz con esa falda de ante de Uterqüe y esas botas mosqueteras, y ese top fino fino… Ella no tiene ninguna culpa de que los flashes revelaran lo inrevelable y su ropa interior asomara tan indiscretamente. Por eso, en esta ocasión, y hablando de seguridad en Internet…

Muy tapadita

… Ha dado un paso atrás. Por debajo de la chaqueta se ha puesto otro jersey fino, en azul clarito, de Hugo Boss, pero más holgado. Y no veo por ninguna parte atisbos de lencería. Si acaso podemos imaginar que se ha puesto una camiseta interior pegada. Para evitar peligros, la chaqueta del traje ha seguido bien puesta en su sitio.

Los pendientes, lo único nuevo

En este look, que para qué lo vamos a negar a estas alturas de post, es profundamente aburrido, lo único que sobresale son los pendientes. Nuevos me parecen (yo ya no arriesgo). Son largos y con una especie de estrella en el centro, con destellos azules.

Pelo y maquillaje correctos

Por una Internet segura

Con este panorama de perfil bajo, Letizia parece haber querido dar más protagonismo al lema del acto, que tenía como objetivo promover el uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y jóvenes, y sus entornos más cercanos. Todos sabemos que los Reyes se preocupan por este asunto, máxime cuando son padres de dos niñas, y que según cuentan tienen un acceso muy restringido a móviles y tablets. El caso es que la Reina ha procedido a la entrega de premios del concurso “CyberChallenge Internet Segura” y de las distinciones del Programa Cibercooperantes, del Cibercooperante del Año 2018.

Reina con premio cibernético

¡Y vaya por dónde! Letizia ha recibido uno. El de Cibercooperante de Honor, que se otorga a personalidades públicas que destacan por transmitir valores de tolerancia, respeto y personalidad en el entorno online.

Entre los más pequeños

Posteriormente Letizia se ha reunido con algunos colectivos, entre ellos este grupo de escolares, para los que precisamente es si tan importante este mensaje de buen uso de las tecnologías. Ella ha posado entre ellos, abrumada entre sonrisas, trenzas y brackets.

(Foto: Casa de S.M el Rey)

De charla con ellos: ¿Algún consejo?

(Foto: Casa de S.M el Rey)

Saludo a ‘Trancas y Barrancas’

Juan Ibáñez y Damián Mollá, los populares Trancas y Barrancas de ‘El hormiguero’, también han saludado a la Reina con una gran sonrisa.

Hasta la próxima… más afortunada

Dicho todo esto solo nos queda desear que para su próximo compromiso oficial, el próximo jueves, Letizia le eche más ganas al estilismo y nos ofrezca un buen estreno. No en vano es en el Teatro Real. Es cierto que llevamos una buena racha de novedades, y la mayoría con chispa. Pues eso: Que no se asuste, que nos encanta que se arriesgue, que ¡es la sal de la vida!

Más contenido .....