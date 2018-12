16 Nuevo estreno: un vestido bata cruzado

Y no porque no sea bonito. Hablo de ese nuevo vestido tipo bata, con manga francesa, largo por debajo de la rodilla y falda con varios pliegues que da un efecto capa. Los hombros van un poco armados con hombreras (¡tan años 80!),lo cual en este caso me parece un acierto. Como añadido se ha puesto un cinturón fino negro de piel, recogido con un nudo. Le quita rigidez, pero tampoco es para lanzar cohetes. A ver, a falta de confirmación oficial, tiene muchos puntos para ser de Pedro del Hierro, la firma española que está adelantando al resto últimamente (el vestido de cuadros que llevó en El Prado también lo era). Su precio rondaría los 200 euros.