5 Letizia optó por un look informal

No era una cuestión de Estado y la oficialidad del acto no le exigía ir de gala o apostar en demasía en cuestiones de estilo. La Reina Letizia optó por la comodidad, sin necesidad de renunciar a la elegancia. Con la simple tarea de combinar básicos de su armario ha compuesto un look soso, pero correcto. No siempre hay que apostar fuerte para triunfar.