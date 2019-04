9 La falda más ‘lowcost’ de Zara

No vemos doble ni nos encontramos ante un fallo de raccord, por usar un término cinematográfico. La foto no es de la Letizia de hoy, sino la del pasado 18 de enero, en una audiencia en La Zarzuela, donde lució este mismo look. (CASI) EXACTAMENTE EL MISMO LOOK. Y vamos a ver, porque esto va camino de convertirse en tema de estudio. Dos salidas esta semana, dos repeticiones (y encima la de ayer con retranca. ¿O fue ‘casual’?). Regresando a la falda recordaréis que nos gustó muchísimo su precio, 12,99 euros. Así que imposible más por menos.