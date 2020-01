10 Moda española a buen precio

En conclusión: Letizia ha vuelto a apostar por la moda española ‘low cost’, que es lo que nos gusta. Lo que más nos llamó la atención en su día fue el colorido estampado de confeti (esos puntitos que no son exactamente lunares) y que son la mejor baza del look. No pasará a la historia, pero Letizia está guapa, favorecida ¡y cómoda! ¿Acaso no es lo mejor para viajar?