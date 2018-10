Letizia recurre al gesto más chic con el abrigo cámel

11 Su primer abrigo

En cámel y sobre los hombros… Letizia ha sacado el primer abrigo de la temporada, aunque con este gesto, que ya adoptó hace un par de años, es un sí y un no. Abrigo, pero no. Más bien hace las veces de una chaqueta para no parecer demasiado friolera o no asarse, porque ya va refrescando, pero no es para tanto. Lady total.