La cumbre de Madrid de la OTAN 2022 también tiene una agenda paralela en la que la Reina Letizia ejerce de perfecta anfitriona con las parejas de los 44 mandatarios que que se dan cita durante esta semana en la capital de España. Un papel muy importante para una cita histórica, ya que es la primera cumbre de la organización que se celebra en España en los últimos 25 años, y en la que la esposa de Felipe VI va a ser la mejor guía para mostrar algunos de los lugares más destacados. Desde el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, en Segovia, al Museo Reina Sofía o el Museo del Prado, pasando por una cata de aceites españoles en el Teatro Real, donde también asistirán a un ensayo de la ópera Nabucco de Verdi.

La Reina Letizia se viste de semi flamenca

Letizia ha comenzado dando la bienvenida a la Primera Dama de los Estados Unidos, Jill Biden, en el Palacio de la Zarzuela, y juntas también acudieron a la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer. ¿Qué eligió la Reina para estar ideal y que a la vez que su look no centrara toda la atención? Sabíamos de antemano que no nos iba a defraudar, porque a lo largo de estos años si algo ha dejado patente es que en las citas importantes se crece. Si ha sido perfecta en su papel de anfitriona, también lo ha sido con la elección de su look, con un toque muy español.

Es un vestido de lunares que el diseñador sevillano José Hidalgo ha creado especialmente para ella, que tiene la misma versión del estampado de lunares en distintos tamaños en un traje de flamenca.