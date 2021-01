La Reina Letizia se reúne para hablar del papel de la mujer en la Ingeniería: un acto de empoderamiento para el que ha elegido un look ¿al tono?

¡Hola a todos! Empezamos con la Reina Letizia y ya os avanzamos que esta semana va a ser movidita. Acostumbrados al parón de Filomena y la escasa actividad, estos días en comparación tenemos fiesta. Nada menos que tres compromisos va a cumplir. El primero de hoy ha sido una reunión con el Consejo Estratégico del Proyecto ‘Mujer e Ingeniería’, que ha tenido lugar en la Real Academia de Ingeniería de Madrid. Teníamos ganas de acción, de look renovados y atractivos, etc etc, ¿y eso es lo que hemos recibido?

La cita era en clave ‘working’ y la Reina se ha sumado a la tendencia sin darle más vueltas. Para ello ha escogido un traje sastre de cuadros Príncipe de Gales, que estrenó en enero de 2020 para reunirse con la Cruz Roja. O sea, que lo recupera un año después. ¡Y nos encanta! Todo porque logra dar un giro a los (a menudo) aburridos trajes de este tipo gracias al corte ‘oversize’, tanto en la chaqueta (con doble botonadura, que en esta ocasión llevaba abierta) como en el pantalón ancho y extralargo. También ha elegido el mismo abrigo de Carolina Herrera de aquel día. Gris y cámel, combinación perfecta para una jornada invernal con estilo.

Eso sí, me parece que ha perdido puntos en la ‘revisitación’ del modelo. En la foto de arriba podéis observarlo. En su debut se puso una camisa blanca por debajo; esta vez, un top de punto fino en color topo. Hoy se ha calzado unas cómodas botas y entonces lució unos elegantes salones de tacón fino. Y de la melena suelta hemos pasado a una coleta poco elaborada… Bueno, que nos sigue gustando mucho, pero quizás no ha llegado al sobresaliente. Dentro de las decenas de prendas de cuadros que guarda en su vestidor, este traje de estilo ejecutivo es de lo mejorcito.

Como os avanzaba, esta semana va a ser animada dentro de lo que cabe. El gran momentazo llegará este próximo jueves, cuando los Reyes presidan la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España. Un evento que se celebrará, como siempre, en el Palacio Real. Y de tiros largos. Así que ya estamos soñando, porque con lo de hoy vale, bien, pero no nos da para tanto…