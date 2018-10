Letizia también se lleva un bronce con su look de baloncesto

¡Hola a todos! Ayer tarde Letizia cumplió con un compromiso algo raro para sus costumbres: asistió a la final de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA Tenerife 2018, para lo cual evidentemente tuvo que desplazarse a las islas Canarias. Y digo raro, no por nada, sino porque no es habitual verla en estas citas deportivas, y menos en solitario. El hecho de que el protagonismo de las mujeres justificaba y animaba plenamente su presencia. Y pasemos al look.

6 Blanco y rojo Un blanco y rojo de esos que le suelen gustar, ya lo veis. Muy pulcro, muy estilizado, a base de una blusa de seda con unos pantalones anchos, que recicla por primera vez fuera de su conjunto. 5 De Roberto Torretta Los estrenó el pasado marzo para la inauguración de ARCO y en su momento fue positivamente comentado por la novedad de Roberto Torretta y lo moderno de este traje de chaqueta. Se lo volvió a poner en junio para asistir a unas Jornadas Europeas sobre Desarrollo en Bruselas, donde se encontró con la reina Matilde de Bélgica. 4 Abertura lateral El detalle que rompía el molde de un traje tradicional era la pata de elegante del pantalón y la abertura lateral. Ayer Letizia lo sacó del vestidor sin su compañera chaqueta por aquello de no resultar demasiado formal en un ámbito deportivo. Por debajo atisban lo que me parecen unos salones burdeos, quizás unos de de Lodi. 3 Apoyando a las chicas Combinados con la blusa blanca, con cuello de tirilla, puños largos y textura elegante, el estilismo no obstante mantenía un punto de elegancia, que para una Reina siempre viene bien. 2 Los pendientes multiuso Del resto poco más: peinado liso, maquillaje suave y, eso sí, pendientes. Buenos. Los de daga de diamantes de Gold&Roses (1.980 €), que apenas se quita. 1 Medalla de Bronce Letizia pasó al vestuario a saludar a las jugadoras de la Selección Nacional de Baloncesto, quienes finalmente se alzaron con la Medalla de Bronce tras derrotar a Bélgica. Desde el twitter de Casa Real hacían pública su felicitación por este excelente papel, pero la Reina allí estaba en directo para vivirlo con ellas. Suponemos que fue un gran momento para todas. En cuanto al modelito, no pasará a la historia, pero es muy correcto para la ocasión. ¿Le damos un bronce también? Contadnos.