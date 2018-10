Letizia no aprende la lección en Moal: a cuerpo por el monte

A ver, hacía frío. No para morirse, pero frío. ¿Eran buenas opciones para lo que le esperaba? Paradas en un horno de pan, en un molino de trigo, en un hórreo, donde han presenciado el desenvainado de las fabas y encuentro con distintas asociaciones locales, deportiva y de mujeres, muy activas en la región… Si la actividad da calor, vaaaaleeeee…

No hay lecciones aprendidas, suponemos. El tiempo en esta zona estaba fresco y húmedo. Rodeados de montes y mucho verde, a veces el calor de los paisanos no es suficiente. Hay que abrigarse. Pero si a ella le va bien y no teme a los resfriados, perfecto también.