Letizia reaparece con mala cara tras una semana de descanso

7 Siete días ‘libres’ entre su último acto oficial y el de hoy

O ha pasado mala noche, tiene alguna preocupación o simplemente hoy no era su mejor día. A todos nos pasa. La perfección también es aburrida. Y si eso nos consuela de este look, tan correcto, por otra parte, pues vale, sigamos adelante. No obstante, podemos concluir que su posible cansancio no se ha debido a un exceso de agenda. Esta semana solo tiene dos días ocupados, hoy y mañana. Su último compromiso fueron los Premios del Deporte, el pasado 10 de enero. De manera que ha disfrutado de una semana completa de descanso entre uno y otro. Está claro que no toda su labor es visible, perooooo…