Letizia ha acudido a la inauguración de la 40º edición de ARCO en Madrid con un look blanco, en el que ha llamado la atención el bajo del pantalón.

Letizia ya está preparada para el verano. Cuando está a unos días de empezar sus vacaciones de verano en familia en Mallorca, la Reina ha lucido un look blanco impoluto. Lo ha hecho para acudir a la inauguración de la 40º edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) en Madrid. Sin sorpresas, Felipe y Letizia se han dejado ver, respetando el protocolo y acudiendo en primer lugar al stand de nuestro país.

Para la ocasión, Letizia se ha dejado ver con un look de lo más sorprendente e innovador. Un look compuesto por un pantalón con un bajo asimétrico que ha llamado mucho la atención, un cuerpo del mismo color estilo capa y oversize, con cuello alto, zapatos de tacón color nude y en el pelo, una coleta.

Se trata de un estreno, ya que nunca antes la habíamos visto lucir este look tan innovador. A pesar de que no ha empezado todavía sus vacaciones y que el color de su piel todavía no está bronceado, este look blanco le ha sentado de maravilla. Es uno de los últimos looks más favorecedores que ha llevado.

Letizia apuesta por un look totalmente blanco

No es la primera vez que Letizia apuesta por un look blanco para acudir a ARCO. En 2017, la Reina llevó un vestido en este mismo tono. Ha dado un toque al conjunto con sus pendientes con flores de jazmín, de la firma Carolina Herrera, que diseñó en conjunto con la artista Grillo Demo y que cuesta 280 euros. Además, ha lucido, como hace desde hace unos años, el anillo favorito de su colección de joyas: el Karen Hallam.

Una cita muy esperada por los Reyes

Han sido muchos meses de espera para poder inaugurar esta feria, que normalmente se celebra en el mes de febrero. La pandemia y las restricciones han imposibilitado que se celebraba en ese mes, por lo que se ha elegido este jueves como la fecha perfecta para llevarla a cabo. La 40º edición de ARCO da el pistoletazo de salida este jueves, convertida en una de las principales plataformas del mercado del arte, y que durará hasta el próximo 11 de julio.

La inauguración de ARCO ha estado protagonizada por el cumplimiento de las medidas covid. Y es que la 40º edición de ARCO ha visto reducido el número de los stands, que se han distribuido por las instalaciones de tal forma que se cumplan las distancias de seguridad. Además, ha visto reducido su aforo al 50%, para así respetar las medias de seguridad entre los asistentes.

Vídeo: Europa Press.