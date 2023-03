Letizia pone fin a su semana de compromisos profesionales acudiendo sola a la presentación por el Patronato de UNICEF España de las últimas actividades realizadas, en la sede central de UNICEF en Madrid. Después de dos actos oficiales en los que ha estado acompañada del Rey Felipe, este viernes ha tenido que cumplir con una cita en solitario. Y ha vuelto a dejar atónitos a todos con la elección de su look ejecutivo.

La Reina sabe acertar cuando se trata de elegir un look de oficina. En esta ocasión ha preferido no estrenar nada, pero igualmente ha sorprendido. Ha combinado una blusa de pata de gallo de Carolina Herrera, en tonos rojos y blancos, que ya le hemos visto en varias ocasiones, con unos pantalones grises anchos con dobladillo visto. Para completar el look y refugiarse del frío, Letizia ha sacado de su vestidor el abrigo rojo, estilo batín, de Carolina Herrera.

El abrigo que ha lucido es perfecto para cualquier look

La camisa de pata de gallo que ha lucido y que no hemos podido ver al completo por culpa del abrigo la estrenó en 2016. Esta prenda es un clásico en su vestidor y tiene un drapeado en el escote y las mangas largas. Más concretamente, la Reina la estrenó el 8 de enero de 2016 durante unas audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Ese mismo año la llevó otras tres veces. Hasta el 30 de septiembre de 2020 no se la volvimos a ver cuando acudió a una visita a la Confederación de Salud Mental en España. Antes de este viernes, Letizia volvió a lucir esta blusa en un encuentro con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en Madrid.

A su llegada a la sede de UNICEF, el viento ha jugado una mala pasada a la Reina. Nada más bajarse del coche, esta ha tenido que colocar el bajo de su pantalón. En el paseo que ha dado desde el coche a la puerta principal de UNICEF, Letizia ha tenido que sujetar su abrigo para que no se le abriera y se ha refugiado del frío que está haciendo este viernes en la capital.

El viento le ha jugado una mala pasada a su llegada

El abrigo es la prenda perfecta para completar el look. Se trata de un abrigo estilo batín con solapas maxi. Además, lleva un cinturón, perfecto para ceñirlo a la cintura y estilizar cualquier look. Letizia ha preferido llevarlo en esta ocasión suelto, para así darle un giro a este look ejecutivo perfecto. En cuanto al calzado, Letizia ha llevado unos salones grises, que no tienen la plataforma que ha colocado en cada uno de sus zapatos altos. El bolso que ha lucido es rojo de la firma Menbur y lo ha llevado en la mano, junto a un iPad. Las joyas que ha llevado son pocas: unos pendientes de triple aro en oro rosa de la firma Gold&Roses y el anillo de Coreterno.