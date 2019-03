Letizia se va de cóctel, pero siempre toma lo mismo…

14 Un vestido cóctel

Tras las últimas semanas, ocupadas en viajes y grandes galas, Letizia vuelve a la “normalidad”. Y con ello no quiero decir que este modelo sea normal. Empieza estrenando vestido, y aunque a primera vista parecía un más de lo mismo, vamos acercando el ojo y resulta que no, que tiene varios puntitos extra que no nos hacen decaer. Eso sí, la firma es la de “siempre”: Hugo Boss.