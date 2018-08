La agenda de la Familia Real en Mallorca este verano está sorprendiendo por su intensa actividad. No hay día en el que no tengamos una imagen de ellos en feliz armonía, disfrutando de un paseo por el mercado, en las regatas o en un concierto. Esto último es lo que sucedió ayer cuando acudieron a un recital del violinista armenio Ara Malikian, en el marco del Port Adriano Music Festival. Y viendo la estampa familiar llama la atención el look que ha elegido Letizia, comparándolo con el resto.

La Reina eligió un estilismo muy de fiesta, mientras que la reina Sofía, la infanta Elena e incluso sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía vistieron mucho más relajadas e informales. Aunque era una noche familiar, Letizia sacó su lado más sexy con un top lencero de raso, que marcaba su figura, y un pantalón negro. Un conjunto, a priori sencillo, pero que comparado con el de su suegra, su cuñada y sus hijas resulta excesivamente vestido. Si a eso le añadimos la cartera de mano y las sandalias, cuando el resto van sin bolso y en alpargatas, y los aros de brillantes, desentona todavía más.



Lo que sí hay que reconocer es que Letizia estaba muy favorecida. Este año está más bronceada y ese tono le siento muy bien. Además, eligió un maquillaje en tonos dorados y la melena peinada con raya al lado, no demasiado elaborada, que le favorecía mucho.

Pero si juzgamos el look, lo que más nos llama la atención son las sandalias de tacón cuadrado, con tiras y de rejilla, muy de abuela, que son la última moda y, además, preciosas.

La conclusión es que Letizia iba guapa, el estilismo está bien, pero no para una relajada noche de concierto en Palma de Mallorca, donde la infanta Elena, con su aire un tanto hippie, estaba mucho más acertada.