Felipe y Letizia han empezado la semana a lo grande. Los Reyes han ofrecido este lunes un almuerzo en honor a sus excelencias el presidente de la república de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y su mujer, la primera dama, Claudia Dobles Camargo. Esta cita ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid. El Rey llegaba a este acto oficial después de haber tenido un encuentro y una audiencia en el Palacio de la Zarzuela.

Para la ocasión, la Reina ha elegido un look espectacular, el más bonito que ha heredado del armario de Doña Sofía. La madre del Rey Felipe lo llevó hace ya más de 30 años, y apostó por él en varias ocasiones. Letizia ha querido rendirle un pequeño homenaje y en este almuerzo ha apostado por este estilismo rojo pasión y con el que ha dejado a todos boquiabiertos: un conjunto vintage de la firma Carolina Herrera.

Se trata de un diseño rojo de cuello perkins con mangas de farol que dejan al descubierto los antebrazos de la Reina y falda plisada del mismo color. No hay duda de que es un look muy favorecedor. Lo ha combinado con unos zapatos de tacón rojos de Magrit, que lucen una pequeña plataforma, para así hacer el calzado más cómodo.

La Reina acierta con un look vintage de la Reina Sofía

La Reina Letizia se dejó ver con este mismo look en Premios Nacionales de la Industria de la Moda en el año 2018. Aunque no es el primer look que hereda de Doña Sofía, este conjunto vintage es uno de lo más espectaculares. No ha llevado bolso en esta ocasión, pero sí pendientes.

El hecho de que acudiera a una cita con la moda española hizo que no quisiera llevar un look de una firma en específico y se decantó por elegir uno de los looks vintage que guarda en su armario. Por eso se decantó por este conjunto. Hay que recordar que Doña Sofía lo estrenó en 1980 durante una visita de Estado a Dinamarca.

Letizia ya ha llevado este estilismo en otras ocasiones

Ha elegido unos pendientes de oro blanco, diamantes y rubíes de la joyería Aldao Madrid, unas piezas que también son un comodín en el joyero de Doña Letizia y que le hemos visto en varias ocasiones desde que llegó a la Zarzuela. Para esta cita en el Palacio Real no ha querido dar sorpresas, aunque sin quererlo lo ha hecho, ya que es un conjunto espectacular que estábamos deseando volver a ver.

Su cita significa su reaparición tras un divertido (y comentado) baile

Este almuerzo ha significado su reaparición tras protagonizar un baile en Guadalajara, hasta donde se desplazó para entregar el Premio Fundación Princesa de Girona en la categoría de Empresa. La jornada nos dejó una de sus imágenes más simpáticas de la Reina Letizia participando en un baile grupal, aunque fuera sentada. Eso sí, moviendo los brazos en alto de un lado para otro.