Letizia ya está en Colombia. La Reina ha comenzado su octavo viaje solidario para conocer de cerca la labor de la Cooperación Española, en este caso en dicho país latinoamericano, que ya visitó en 2009. Esta madrugada (alrededor de las tres de la mañana hora española), la Reina apareció en la escalerilla del avión de la Fuerza Aérea Española tal y como esperábamos. A saber: con un look natural, todoterreno, de 'exploradora'. Y como siempre en sus últimos viajes de este tipo, dando todo el protagonismo al chaleco rojo oficial. ¿Alguien imaginaba alguna sorpresa al respecto?

No podemos hablar de decepción, porque Doña Letizia tiene muy claro desde sus últimos viajes (Honduras, Paraguay, Mauritania) que 'no sin su chaleco rojo'. A esto viene. Haga lo que haga, vaya donde vaya, ya tiene un uniforme de trabajo definido. Ella se desplaza a estos lugares para conocer los proyectos solidarios en los que España invierte dinero y voluntariado y lo que menos importan son sus looks. Dicho esto, hablemos del primer estilismo de Letizia en Colombia.

La Reina Letizia lucía un cómodo conjunto con una fórmula ya vista en otras ocasiones: camisa blanca remangada, pantalones beis 'de batalla', que esta vez son unos cargo con bolsillos laterales, y unas botas de montaña de Panama Jack, con las que ya aterrizó en Mozambique en 2019. Por encima, como hemos explicado, su llamativo chaleco de la Cooperación Española, que también llevaba el resto de la delegación. ¡Todos a una!

Poco maquillaje, pelo suelto con raya al lado y su anillo de Coreterno en la mano. No necesitaba nada más.

Letizia ha llegado a la ciudad de Cartagena de Indias, donde tiene previsto un intenso programa (visitas a las instalaciones de agua potable y saneamiento en el Barrio de Villa Hermosa, a la Escuela Taller, al Baluarte de Santa Catalina, etc). En varios momentos, entre ellos un almuerzo de trabajo, se le suma la primera dama de la República de Colombia, Verónica Alcocer, quien visitó España con su esposo el pasado mayo, y que la ha recibido a pie de escalerilla del avión (esta de blanco y con alpargatas).

Después, la Reina Letizia pondrá rumbo a Cali para llevar a cabo otras acciones, desde donde regresará a España.