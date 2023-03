La Reina Letizia combina con extraños zapatos su nuevo traje chaqueta rojo

La Reina Letizia ha tenido una semana cortita. Solo dos compromisos y posiblemente preparándose para unos próximos días más ajetreados... El caso es que hoy termina sus cometidos 'en casa'. Y como siempre que recibe en el palacio de La Zarzuela (donde ha presidido dos audiencias), la esposa del Rey Felipe (quien, por cierto, se encuentra de viaje oficial en República Dominicana) se muestra relajada y saca su faceta de excelente anfitriona. Hablando de su look, hoy nos ha dado una agradable sorpresa, pues ha estrenado, y no cualquier cosa. Letizia suma un nuevo traje de chaqueta a su vestidor y además en rojo (¡¿sorpresa?!), con el que ha sacado su lado más empoderado. El código, ejecutivo, cómo no. Aquí tenemos chicha para comentar...

El nuevo traje sastre de la Reina viene a 'sustituir' a uno de sus grandes hits en este terreno: el de Roberto Torretta. No diremos que nos encanta tanto como aquel (que ha lucido en numerosas ocasiones), pero sí que tiene muchos puntos a su favor. Para empezar, el color: es un tono rojo anaranjado que nos 'vitamina' el ánimo. Después, el corte: la chaqueta nos enamora con los bajos redondeados y los botones resaltados en otro tono, además del corte en la espalda, que nos recuerda a las siluetas retro ochenteras. El pantalón es recto, sin más.

Debemos resaltar el top lencero blanco con el que se lo ha puesto. No es nuevo y suele ser una de sus bazas para estas ocasiones. Así le ha puesto algo de picante al estilismo y nos anuncia que ya está más que predispuesta para soltarse esta primavera.

Y seguimos bajando la lupa... ¡Los zapatos! Todo iba bien hasta aquí hasta que nos hemos topado con ellos. La Reina Letizia ha elegido un modelo de charol con tacones gruesos de zapatos (un excelente descanso para sus doloridos pies) en color rosa nude. Son de Patrizia Pepe. No es la primera vez que se los pone, aunque nunca logramos verlos bien del todo, pues siempre los ha llevado con pantalones que los cubren casi por completo.

Una lástima, pues el diseño incluye tres tiras a modo de pulsera (detectamos la que cruza el empeine) y quizás no son lo mejor para este tipo de look. Por no hablar de que el color choca con el potente rojo. No obstante, agradecemos la intención de poner un punto original en la mezcla de colores.

La Reina Letizia ha comenzado recibiendo a una representación de Code.org con motivo del informe "Observatorio de la informática en España". Después, ha continuado con miembros del consejo editorial de Magasin. Nos gusta que se haya esforzado estilísticamente hablando, aunque sea para quedarse en casa...