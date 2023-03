El Príncipe Harry y Meghan Markle, "atónitos" tras ser expulsados de Frogmore Cottage: "Es un castigo cruel"

Este miércoles hemos conocido que rey Carlos III ha tomado la decisión de desalojar de Frogmore Cottage a su hijo menor, el Príncipe Harry, y a su mujer Meghan Markle. Según el diario 'The Sun', el monarca desea que la que fue residencia de los duques de Sussex antes del 'Megxit' deje de tener cualquier vínculo con ellos. es más, tiene previsto entregarle las llaves de esta casa a su hermano, el príncipe Andrés. Al enterarse de que el soberano les deja sin casa en Gran Bretaña, el matrimonio no ha tardado en reaccionar. "Están atónitos", destaca el 'Daily Mail'. Y es que no solo se les ha invitado a abandonar para siempre el que fue su hogar: ya les han puesto un plazo para trasladar sus enseres. "Tienen hasta el verano para mudarse", dice el citado medio. El motivo que hay detrás de la drástica determinación es enfado y la decepción de Carlos III con su hijo desde que este revelara las intimidades de la familia en su libro de memorias, 'Spare'. Tal y como indican en el citado periódico, los amigos de la pareja deslizan que estos sienten que el rey ha aplicado "un castigo final y cruel" para "sacarlos de escena para siempre".

Desde el entorno de amistades de Megahn y Harry apuntan también a que estos están "aturdidos" por la decisión del rey Carlos de echarlos de Frogmore Cottage. "Su Majestad ha ofrecido las llaves al tío caído en desgracia de Harry, el príncipe Andrés", dicen en el citado medio. La prensa británica no duda en asegurar que la decisión del monarca tiene mucho que ver con el daño que han causado las memorias de Harry, 'Spare', a su popularidad dentro y fuera de sus país. Algo que, según una fuente próxima al Príncipe, no parece importarle a este: "Harry está muy feliz por el éxito del libro, no se arrepiente de ninguna de las revelaciones, y se siente aliviado de haber sacado su historia al mundo. Para él, la reacción del mundo ha sido increíble".

El Príncipe Harry, por cierto, ya está planeando añadir al menos un nuevo capítulo a la versión de bolsillo de su libro autobiográfico, que saldrá a finales de este año. Este libro, sin duda, ha marcado un antes y un después en la vida de la Familia Real británica. Y ha hecho que Carlos III haya decidido acelerar el proceso de 'desalojo' de Frogmore Cottage. Aún se desconoce cómo se realizará el traslado de los enseres que el matrimonio aún atesora en el palacete. Lo que sí se sabe es que el Duque de York, que actualmente vive en la Royal Lodge, ya tiene las llaves de la que será su nueva casa, pues se las ofrecieron "la semana pasada".

Se comenta también que Andrés "se resiste" aún a una mudanza tan sonada como cargada de polémica, ya que la imagen del hermano del rey, apartado de la vida pública tras su implicación en un caso de supuestos abusos sexuales, tampoco beneficia a la Familia Real del país. La revelación sobre los movimientos que se producirán en el seno de los Windsor llega cuando Buckingham está inmersa en los preparativos para la coronación del rey Carlos, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo. Las últimas informaciones sobre la ceremonia apuntan a que el príncipe Harry y su esposa están invitados, aunque se hará todo lo posible para que su presencia no roben el protagonismo en el que será un día histórico en el Reino Unido.