El favorecedor cambio de look de Mary de Dinamarca en Milán

Durante los últimos meses Mary de Dinamarca ha estado de perfil bajo. La agitada situación en la Familia Real después de que la reina Margarita decidiera retirarle el título de príncipes a cuatro de sus nietos (los sobrinos de la princesa) impuso una cierta discreción hasta que se calmasen las aguas. Pero estas parecen haber vuelto a su cauce este fin de semana, tras celebrar todos juntos el 83 cumpleaños de la soberana. En el balcón del palacio de Amalienborg en Copenhague todo eran sonrisas y felicidad. La viva imagen de la reconciliación. Bajo este espíritu de positividad, la princesa heredera ha retomado sus labores más allá de sus fronteras viajando hoy mismo a Milán. Y además con nuevo look.

En cuanto ha aterrizado en la estilosa ciudad italiana hemos reparado en su nuevo color de pelo: un tono cobrizo encendido que daba mucha luz a su rostro. La princesa Mary lucía la melena suelta, larga y ondulada. También ha prescindido de las gafas de ver que últimamente no se quitaba para su trabajo de despacho. Si a eso le sumamos un estilismo muy favorecedor, con una blusa cruzada y una original falda plisada en blanco y azul de la firma Designers Remix (que ya tenía en su armario desde hace unos años), el resultado era estupendo para un compromiso de día.

En su visita a Milán, la princesa ha encabezado una delegación empresarial para promocionar a 17 compañías danesas en el extranjero bajo la bandera de la sostenibilidad. Además, ha inaugurado la exposición "This is Denmark", coincidiendo con la celebración de la Semana del Diseño de Milán, la más importante del mundo en cuanto a muebles y diseño. No será su única actividad en la ciudad italiana, pues Mary también participará en una mesa redonda sobre la corriente del Nuevo Bauhaus Europeo, y esta noche acudirá también a una cena. Serán casi 24 horas en Milán de lo más intensas.

Esta tampoco será la última salida de la esposa del príncipe heredero Federico fuera de Dinamarca. A finales de esta misma semana, Mary emprenderá otro vuelo muy especial. Y es que desde el 23 de abril hasta el próximo día 28 llevará a cabo una visita oficial a Australia, su país natal. Es un viaje que le hace especial ilusión al volver a sus raíces en otro contexto que no es el puramente familiar (allí suele pasar con su esposo y sus cuatro hijos la Navidad, disfrutando del sol en esta parte del mundo). La princesa también tiene previsto ir a los países orientales de Vanuatu y Fiji. Durante esa semana la acompañará el ministro de Cooperación para el Desarrollo y Política Climática Global, Dan Jørgensen, pues este viaje servirá para discutir sobre las consecuencias del cambio climático en la región del Pacífico.

Por lo pronto, Mary de Dinamarca ha decidido renovarse en esta primavera y le sienta de maravilla. Se reencontrará con sus compatriotas con una melena de infarto.