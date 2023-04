El estilazo de la princesa Sofía de Suecia de visita en Nueva York

Los príncipes Carlos Felipe y Sofía de Suecia están de viaje en Nueva York. Una visita que se encuadra dentro de su labor para ayudar a las personas con dislexia, entre las que se cuenta el propio príncipe. Si hace unos días vimos a la pareja asistiendo a un seminario sobre el tema en Estocolmo, ahora los dos han hecho las maletas y han cruzado el charco para recalar en La Gran Manzana coincidiendo con la celebración de la Asamblea Mundial de la Dislexia. Allí han visitado The Windward School, un centro escolar especializado en dar atención y enseñanza a niños que padecen este trastorno y otras dificultades del lenguaje. La princesa Sofía ha vuelto a acaparar la atención desplegando unos looks con los que vuelve a ponerse en el radar de las 'royal' más estilosas.

Sofía de Suecia, de 38 años, se mostró encantadora y muy cercana, más tratándose de pequeños. De hecho, se metió en una de las clases para interactuar con los alumnos, donde se la vio muy suelta y simpática, preguntándoles y animándoles en sus tareas sobre el pupitre. La princesa es muy consciente de lo que conlleva la dislexia a través de la experiencia de su esposo, quien se ha alzado como uno de los embajadores de la causa. También Beatriz de York ha reconocido padecer dislexia y ambos han participado en algunas acciones juntos.

Para esta cita, la princesa Sofía eligió un atuendo cómodo, pero con un punto chic: un jersey 'oversize' rojo anaranjado con cuello chimenea, junto a unos pantalones anchos de pinzas en azul marino ceñidos con cinturón, y unos salones de tacón en el mismo tono. Ahora lleva la melena más larga y algo más rubia, peinado con la raya al medio, dejando crecer el flequillo que se cortó hace unos meses.

Pero no fue el único look de la jornada. Si por el día nos encantó su lado más 'casual', por la noche apareció radiante con un look algo más elevado, pero igualmente fluido y cómodo. En esta ocasión se vistió de blanco total, combinando un jersey con otros pantalones anchos. Por encima se puso un abrigo color cámel de líneas anchas, con lo cual observamos un notable cambio de estilo en sus últimas apariciones, apostando por una moda más desenfadada en general.

Sofía de Suecia se está convirtiendo en un valor muy firme para la Familia Real escandinava. En 2015 se casó con el príncipe Carlos Felipe, segundo de los tres hijos de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, y son padres de tres niños: Alexander, de siete años; Gabriel, de cinco; y Julian, que acaba de cumplir dos el pasado 26 de marzo. Durante este viaje a Manhattan, la pareja volvió a hacer gala de su enorme complicidad. El próximo 13 de junio celebrarán su octavo aniversario de boda y, aunque muchos dudaban de su futuro (el pasado como modelo de lencería de ella fue visto como un escollo), lo cierto es que no solo han formado una familia numerosa, sino que además se muestran tan enamorados como el primer día.