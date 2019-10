El divertido lapsus de Angela Merkel con la reina Máxima de Holanda

Nueva York fue el escenario no solo de la Asamblea de las Naciones Unidas hace tan solo unos días, sino también de un divertido encuentro entre la canciller alemana, Angela Merkel, y la Reina Máxima de Holanda. Ambas acudieron a la cita para ofrecer su granito de arena contra el cambio climático, pero no ha trascendido hasta ahora cómo fue su encuentro. La cordialidad marcó su saludo, pero lo que más ha llamado la atención de todos fue el lapsus de la mandataria alemana al no comprender muy bien el inglés de la reina de los holandeses.

Máxima de Holanda y su cita con la mujer más poderosa de Europa

Angela Merkel y la Reina Máxima de Holanda se encontraron en la puerta de acceso de los invitados de honor a la cumbre de la Asamblea de las Naciones Unidas. Testigo de ello fueron no solo los curiosos que se acercaron al edificio al ver el desfile de personalidades, sino también periodistas, como Anne Marie de Kunder, corresponsal de la RTL holandesa, que captó en vídeo su encuentro y también la divertida confusión entre ambas.

Koningin Maxima loopt in New York Angela Merkel tegen het lijf en ze raken aan de praat, alleen heeft Angela niet gelijk in de gaten over welke Franz/Frans Maxima het heeft. #rtlboulevard pic.twitter.com/oyX3Wfy1ad — Annemarie de Kunder (@Amdekunder) September 24, 2019

En un perfecto inglés, Máxima de Holanda hablaba con Angela Merkel, pero llegó un instante en el que la mujer del rey Guillermo de Holanda habló de “Francia”, pero la mandataria entendió “Franz”, dado que ambas palabras se pronuncian prácticamente igual. Así, Merkel le preguntó: “¿Qué Franz?”, despertando las risas de las protagonistas.