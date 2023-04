El comentado trench con agujeros de Máxima de Holanda en Milán

Máxima de Holanda nos deja sin palabras con su atrevido look para visitar la Feria del Diseño de Milán.

Si ayer fue Mary de Dinamarca quien viajaba a Milán, hoy le ha tocado el turno a Máxima de Holanda. Estos días tiene lugar en la ciudad italiana su prestigiosa Semana del Diseño y algunas de las 'royals' no se lo han querido perder, aprovechando así para promocionar las empresas y marcas de sus países. La soberana de los Países Bajos nos ha dejado boquiabiertos con un look que más parecía de una 'influencer'. No podemos apartar la mirada de su trench: una originalísima pieza confeccionada con grandes agujeros remachados, con el que ha hecho gala del diseño nacional.

Se trata de una gabardina de Claes Iversen, un famoso diseñador holandés, que no es la primera vez que viste a la reina Máxima. Es más, esta pieza pertenece a su fondo de armario, pues es de una colección de 2019.

Pero decidida a darlo todo, Máxima de Holanda ha continuado sorprendiendo con el resto de piezas de su look. Por debajo del trench lucía un conjunto azul de top con pantalón de pata de elefante, de ancho XL. Los agujeros troquelados del abrigo dejaban verlo por debajo haciendo un simpático juego de moda.

Por otro lado, la soberana tampoco ha descuidado los complementos. Ella es una auténtica maestra en este terreno. En esta ocasión ha prescindido de sombreros, tocados o diademas, dejándose la melena suelta, y en cambio sí se ha puesto unas gafas de sol muy glamourosas. De Cartier, nada menos. Un 'must' bajo el intenso sol milanés. Además de unos aros gruesos como pendientes.

En su mano portaba también una cartera dorada de Bëgum Khan. Y a sus pies, unos salones en color 'nude' de Ferragamo, firma italiana como guiño a esta visita. No le faltaba detalle y todo ello conformaba un look de lujo.

El caso es que Máxima de Holanda estaba radiante y modernísima. La soberana ha dado un agradable paseo por el Parco della Musica acompañada por Petra Blaisse, la arquitecta holandesa que lo diseñó, y Stefano Boeri, quien a su vez creó el famoso rascacielos Bosco Verticale (cubierto de vegetación natural), que es uno de los nuevos iconos de Milán.

La reina Máxima (52 años) estaba encantada disfrutando de los grandes atractivos de la ciudad, aunque se tratase de un viaje de trabajo. Allí ha podido encontrarse con algunos de los diseñadores presentes en esta importante feria internacional. A algunos de ellos ya los conoció durante otra visita oficial a Eindhoven.

Por la tarde, Máxima asistirá al Salone Satellite, que forma parte del Salón del Mueble de Milán. Y finalizará inaugurando la séptima edición de Masterly, una muestra que cuenta con la presencia de 70 interioristas y empresas holandesas. Como vemos, una agenda muy completa para la que Máxima de Holanda ha comenzado con todas las ganas y un look inolvidable.