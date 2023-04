Dinamarca respira aliviada: la reaparición de la reina Margarita y la Confirmación de su nieto Henrik

Buenas noticias desde Dinamarca tras unos meses complicados a muchos niveles. Anoche mismo la reina Margarita reaparecía por sorpresa después de casi dos meses de convalecencia tras someterse a una delicada operación de espalda. Esto ha hecho que la soberana, de 82 años, se retire de la vida pública hasta su completa recuperación, dejando la regencia en manos de su hijo mayor, el príncipe heredero Federico. La imagen de la reina, de pie a las puertas del palacio de Fredensborg, ha tranquilizado mucho a su pueblo, preocupado al no tener pruebas gráficas de su estado.

La monarca fue intervenida el pasado 22 de febrero en el hospital Rigshospitalet para solucionar las molestias que llevaba padeciendo desde hacía tiempo y que le ocasionaban dificultades para caminar. Ahora ha querido dar señales a su pueblo y demostrar que la rehabilitación funciona. Para ello ha aparecido en una fiesta tradicional, una procesión de antorchas que recorre las calles. Situada en la puerta del palacio y apoyada en un bastón, Margarita hizo el esfuerzo de mantenerse en pie durante unos instantes para saludar a las personas que desfilaban por delante, quienes la recibieron con una inmensa alegría. Luego se sentó para no fatigarse. La reina no dejó de sonreír y saludar a todos, acompañándoles cantando el tema "It's a lovely country": "Es genial estar aquí de nuevo", dijo.

La última ocasión en la que la habíamos visto en público fue el pasado 16 de enero para asistir al funeral de Constantino de Grecia, en Atenas, para apoyar a su hermana menor, Ana María, viuda del exmonarca.

La Margarita de Dinamarca ha tenido que lidiar estos últimos tiempos con una tensión extra aparte de la física a raíz de retirarle el título de príncipes a cuatro de sus ocho nietos: Nicolás, de 23 años, y Félix, de 20, fruto de su primer matrimonio con la condesa Alexandra Manley; y Henrik, de 13, y Athena, de 11, de su segunda unión con la princesa Marie Cavallier. Esto provocó la reacción airada de su hijo menor, el príncipe Joaquín, padre de los chicos, que manifestó su disconformidad ante el mundo. La reina posteriormente publicó un comunicado lamentando el dolor que había causado su decisión, aunque se reafirmaba sin dar marcha atrás.

Casualidad o no, el hecho es que el príncipe Joaquín ha anunciado que este verano se mudará con su familia a vivir a Washington (los últimos años han estado en París), a miles de kilómetros de la soberana.

Por otro lado, justo después de ver a la reina Margarita en una forma aceptable, la Casa Real danesa ha comunicado hoy mismo la fecha de Confirmación de Henrik, quien el 4 de mayo cumplirá 14 años. El adolescente, reconvertido en conde al igual que sus hermanos, recibirá este sacramento el próximo 18 de mayo, a las 11 de la mañana, en la Iglesia Danesa de París. La ceremonia estará oficiada por el obispo Henrik Wigh-Poulsen. Más tarde tendrá lugar una celebración privada con la familia y amigos, a la que no sabemos si asistirá la abuela.

No será la única Confirmación en el mundo 'royal', pues el próximo 25 de mayo tenemos una cita en España con la Infanta Sofía.