La estricta (y "rara") dieta de la Reina Letizia, contada por alguien muy cercano

La Reina Letizia y su afición por el deporte y a una dieta sana, son, como todo el mundo sabe, asuntos de interés dentro y fuera de nuestras fronteras. No es un secreto que la mujer de Felipe VI se cuida. A sus 51 años, se mantiene en forma siguiendo estrictas rutinas de ejercicio y una alimentación en la que en muy rara ocasión se da un capricho... Basta ver su trabajada anatomía, -amén de sus fornidos brazos-, para percatarnos de que la figura de la soberana es como los yogures desnatados: tiene un 0% de materia grasa. Lo que come o no come sigue siendo un misterio. Pero hace apenas unas horas, alguien muy cercano a ella ha revelado nuevos detalles de cómo es su plan alimenticio.

"Mi tía es muy estricta con la comida", asegura Carla Vigo

Ha sido Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, la que ha contado de primera mano cómo son los menús que encarga su tía en el Palacio de la Zarzuela. Por lo que detalla, no se trata de platós muy apetecibles. "Mi tía es muy estricta con la comida", ha contado en una charla con Ricky García en Youtube. La joven actriz no oculta que cuando visita a sus tíos y a sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, "es tan raro todo que todo lo que vivas ahí es curioso".

En el Palacio de la Zarzuela "se comen cosas raras", asegura la sobrina de la Reina

Y es que lo que se ofrece de comer en la residencia de sus familiares no parece entrarle bien por los ojos a Carla Vigo. "Se comen cosas raras, la verdad", asegura.

Sin profundizar en cuáles son los platos favoritos de la Reina, Carla Vigo ha dejado claro que las preferencias de esta no coinciden demasiado con las suyas. La nutrición es cosa seria para Letizia y por eso mantiene a raya los carbohidratos, así como las grasas: "Se comen cosas sin grasa ni nada de eso".

Aficionada a la comida saludable

Algunos los expertos aseguran que la Reina Letizia sigue la dieta Perricone, una de las más conocidas del mundo, y cuyos seguidores persiguen el tan noble fin de fortalecer el sistema inmunológico, evitar el envejecimiento acelerado o cuidar la piel desde dentro para que luzca brillante y tersa. En este tipo de dietas se se consumen principalmente proteínas, frutas y verduras y se eliminan del todo el azúcar y las harinas refinadas.

La Reina Letizia lleva años manteniendo a raya los excesos. Deportista y amante de la "healthy food", está muy concienciada con la importancia de una nutrición adecuada y por eso sigue una alimentación equilibrada. Esto explica por qué elimina las grasas de su menú. Asimismo, evita las verduras o vegetales tratados con pesticidas y aquellos productos procesados que tienen escaso valor nutricional, pese a que estimulen al paladar de cualquier mortal. Y qué decir de los alimentos procesados: lo ha eliminado por completo de su día a día. Esta obsesión la aplica también a la familia, a la que inculca sus buenas y estrictas costumbres. La Princesa Leonor, sin ir más lejos, procura cuidar allí donde esté. Por eso, tanto en sus compromisos oficiales como en la Academia Militar de Zaragoza, donde realiza su formación militar, cuida a conciencia todo lo que come. Su desayuno diario consiste en café con leche, cacao, zumo, pan con mantequilla y mermelada, aceite, embutidos, etc. Y aunque parezca un derroche total de calorías, la verdad es que tiene oportunidad de quemarlo todo en sus sesiones periódicas de entrenamiento físico.

El estricto protocolo en el Palacio de la Zarzuela a la hora de comer

Luego está el tema de la presentación de los 'manjares' bajos en grasa que tanto gusta nuestra Reina. En palacio, tal y como manda el protocolo, se utiliza un servicio de cubertería, así como vajillas, platos y cristalerías adecuados para cada plato. Es algo que para Carla Vigo sigue resultando un poco lioso. "Lo de los cubiertos de las películas es verdad", dice. "Hay un montón de cubiertos y te tienes que saber el orden de los cubiertos. Si no, lo haces mal". Por suerte para la joven actriz, si comete un error enseguida le indican cuál es el uso correcto de cada utensilio: "Te enseñan cómo funcionan".