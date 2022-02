Prometía ser una de las bodas reales de este año, pero ya no va a poder ser. Luis de Luxemburgo y Scarlett-Lauren Sirgue han anunciado que cancelan su boda. Y no solo esto: también rompen su relación tras cuatro años juntos.

Una sorprendente noticia que ambos han comunicado a través de una entrevista conjunta en la revista francesa Point de Vue. La pareja se había comprometido el 6 de abril de 2021 y, aunque no dieron fecha para el enlace, tenían previsto casarse durante este 2022. La ruptura ha sido «de mutuo acuerdo y después de una larga consideración».

Según declara el príncipe, «no ha habido ninguna sombra ni problema en nuestra relación, sino diferencias fundamentales de opinión que no han llevado a tomar esta decisión».

«Siempre hemos intentado ser lo más honestos el uno con el otro. Aun cuando esta honestidad duele como hoy, estamos convencidos de que más que nunca es algo crucial. Pensándolo a fondo, hemos llegado a la conclusión de que como pareja, como padres, nuestras visiones de la vida son muy distintas. Nuestras ambiciones son muy diferentes», añade.

El joven afirma que ya cuando se comprometieron hablaron largo y tendido sobre el cambio que supondría para Scarlett-Lauren, una abogada francesa, entrar a formar parte de una Familia Real: «Esto no supuso ninguna dificultad para nosotros. Estuvimos de acuerdo», dice.

Pero pasados los meses, ambos se han dado cuenta de que quizás su matrimonio no iba a funcionar. Por eso han decidido no solo cancelar sus planes de boda sino también terminar su noviazgo. «Hemos decidido no continuar nuestra relación, pero seguimos profundamente unidos por la amistad y la ternura».

El tercero de los cinco hijos de los Grandes Duques Enrique y María Teresa de Luxemburgo aclara que ha sido una decisión tomada por los dos. «Seguimos unidos por un gran respeto y una enorme admiración del uno hacia el otro».

Esta iba a ser la segunda boda para Luis de Luxemburgo, de 35 años, quien anteriormente estuvo casado con Tessy Antony, con la que tiene dos hijos: Gabriel, que está a punto de cumplir 16 años, y Noah, de 14 años.

Este matrimonio se celebró cuando ambos apenas tenían 20 años y finalizó en enero de 2017. Tessy, por cierto, se volvió a casar el año pasado y ha sido madre de otro niño con su nuevo marido, el empresario suizo Frank Floessel, al que han llamado Theodor.

Scarlett-Lauren Sirgue nació en Burdeos hace 30 años, de padres también abogados. Conoció al príncipe Luis en París, donde ella trabajaba como letrada, mientras que él ejercía de coach para directivos de la firma Laurent Meeschaert. Tras su pedida de mano oficial, la joven ha coincidido en numerosas ocasiones con la que iba a ser su familia política. El pasado verano disfrutó junto a sus suegros, cuñados, sobrinos y los hijos de su prometido de unos días todos juntos. Pero finalmente, la pareja ha convenido que es mejor tomar caminos separados.