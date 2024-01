El 'complot' para separar a Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca: "Él estaba enamorado"

La polémica protagonizada por Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca ha dado un giro de 180 grados insólito. A menos de una semana de su coronación como rey del país nórdico, surgen nuevas informaciones que aseguran que ambos mantenían algo más que una amistad. Según han desvelado en 'TardeAR', hace un año que la mexicana y el nuevo monarca se veían en secreto, algo que no era desconocido para la casa real danesa. De hecho, se apunta a un posible 'complot' para separar a la pareja ante la inminente abdicación de Margarita II. Y, lógicamente, ante el descontento de Mary Donaldson, nueva reina consorte. Esto explicaría la cita 'secreta' en Madrid de Genoveva y Federico. "Él pudo venir a despedirse porque sabía que su madre iba a abdicar", han asegurado desde el programa que presenta Ana Rosa Quintana.

Un año de relación entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

Fue la propia Genoveva Casanova la primera que negó de forma rotunda que mantuviera algo más que una amistad con quien, por aquel entonces, estaba llamado a ser el futuro rey de Dinamarca. "Es falso. No hay relación amorosa", indicó a revista SEMANA en exclusiva antes de apagar el teléfono y desaparecer de la escena pública. Las fotografías de la socialité y Federico paseando juntos por Madrid pillaron a todos por sorpresa. Hasta ese momento no se tenía conocimiento alguno de que la pareja se conociera o que tuviera amigos en común. Dos situaciones que podrían explicar su encuentro 'secreto' que provocó a finales del año pasado un auténtico tsunami informativo. No solo en España, sino también en el país nórdico.

"La relación entre Genoveva y Federico es de hace un año. Era una amistad mucho más profunda. Federico estaba enamorado de Genoveva y sigue enamorado. No era un tonteo. Genoveva no es de tonteos", ha asegurado Paloma Barrientos, muy tajante, en 'TardeAR'. Una información rotunda que ha provocado el silencio más absoluto en plató. "Eres la primera persona que se atreve a decir en televisión que ha habido un enamoramiento", le han indicado sus compañeros. "Eres una de las pocas periodistas de este país que habla con Genoveva Casanova. Eres una periodista seria", le recordaba Ana Rosa Quintana. Unas palabras a las que la colaboradora ha tratado de quitar hierro, sin confirmar ni desmentir lo que aseguraba su jefa y quien le había proporcionado esa información.

La preocupación de la casa real danesa por las consecuencias de la relación entre el nuevo monarca y la mexicana

Pero ahí no ha quedado la cosa. "Él estaba encantado con esta historia con Genoveva Casanova. Y en la corte danesa se sabía y preocupaba... Haber si resulta que Federico se enamora de verdad y tenemos un problema gordo porque quiere divorciarse de Mary Donaldson", ha continuado relatando Paloma Barrientos. "A ella, en la vida, se le hubiera ocurrido filtrar esa información. Pregunto: ¿y si interesaba provocar este aluvión para que, por fin, Mary estuviera tranquila? ¿Y si es un complot de la casa real danesa para terminar con esta relación ante la inminente abdicación de Margarita II?", ha sentenciado la periodista.

Desde hace varios meses, poco o nada se sabe de la exconcursante de 'Masterchef Celebrity' que ha optado por desaparecer de la escena pública. Federico X, por su parte, ha continuado con sus compromisos profesionales y personales hasta el punto de ser proclamado rey de Dinamarca. Mientras el escándalo sí ha tenido un coste personal para Genoveva Casanova, el hijo de Margarita II ha dejado atrás cualquier rastro de la polémica con su recién coronación.