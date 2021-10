El Rey Felipe y la Reina Letizia han desvelado qué es lo que más echa de menos la Princesa Leonor desde que está viviendo en Gales.

Desde que la Princesa Leonor marchara a su nueva aventura estudiantil en Gales, son muchas las preguntas que se plantean sobre la mesa. Entre ellas, cómo se está adaptando la heredera a su nueva vida. Fueron los propios Reyes los que despejaron esta incógnita en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. Insistieron en lo feliz que estaba siendo fuera de nuestras fronteras, aunque había algo que estaba echando profundamente de menos. La nieta del Rey Juan Carlos no termina de adaptarse al menú que le dan en el UWC Atlantic Collage y así lo han hecho saber sus padres a los periodistas expertos en Casa Real este jueves. «¿Pero dónde va a comer mejor que en España? ¡Es imposible!», dijo el Rey Felipe entre carcajadas.

Muy cercanos y cómodos a todos, tanto doña Letizia como Felipe demostraron que no les había extrañado esta añoranza de su hija. En el centro estudiantil cuidan al máximo la alimentación, un aspecto que la Reina siempre ha seguido muy cerca, pues buscaba que fuera «lo más saludable posible». No obstante, para tranquilidad de la Reina Letizia, la rutina alimenticia de la princesa Leonor no podría ser mejor, ya que es estricta tanto en las comidas como en los horarios. Los horarios son inamovibles, dado que se ajustan estratégicamente al horario de las clases para evitar las prisas y darle el tiempo necesario al momento más importante de su rutina, más allá de su formación académica. Por ejemplo, el desayuno se sirve entre las 7:15 horas y las 7:50 horas de la mañana, para después hacer un descanso para el almuerzo en torno a las 10:30 horas. El acceso al comedor a la hora de la comida se restringe entre el mediodía y las 13:45 horas, mientras que la cena tiene lugar entre las 17:30 y las 19:00 horas de la tarde. Un horario inusual para nosotros, pero que se ajusta a la perfección a las costumbres del Reino Unido.

Las otras opciones de la Princesa Leonor

¿Y en cuánto a los alimentos? Tras estudiar cada detalle, han elaborado un plan basado en alimentación saludable y equilibrada, eso sí, combinado con platos tradicionales como arroz con huevos fritos o pasta en muchas versiones. No obstante, además de esta opción Leonor tiene a su disposición una cocina en la que prepararse sus propios platos y donde, además, podrá seguir las directrices de su madre. Consciente de que hay opciones que ella no aprobaría, puede que la Princesa se esfuerce al máximo por comer lo más sano posible.