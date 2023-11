El cazador, 'cazado': Federico de Dinamarca reaparece sin Mary de Dinamarca

Federico de Dinamarca ha reaparecido en los bosques de Gribskov este jueves 16 de noviembre. Una cita bajo la lluvia y la nieve en la que siempre estaba presente la prensa y en la que, por primera vez en 15 años, se ha vetado a los reporteros. Relajado y sonriente ha sido visto disfrutando de la cacería oficial de la Casa Real danesa, eso sí, sin rastro de Mary de Dinamarca. Tampoco estaban sus hijos o su madre, Margarita de Dinamarca, quien, por cierto, ha blindado este encuentro tan importante en el país danés para proteger a su hijo. Aunque no es el único aspecto que ha llamado la atención y es que tampoco aparece ninguna presa ni animal en las seis fotografías distribuidas, otro punto con el que se refleja que quieren huir de toda polémica. Era criticado por animalistas, pero ahora no es este su único escándalo y el objetivo está claro: que Federico pase lo más desapercibido posible. Algo imposible si se tiene en cuenta que desde hace una semana no se habla de otra cosa que no sea su amistad con Genoveva Casanova.

Las fotos de Federico de Dinamarca de caza: una reaparición en la que su madre le ha protegido

Pero, ¿habrá pasado por sus pensamientos la mexicana de forma fugaz durante este día? Él y Genoveva está en el foco de atención, siendo sus pasos los más buscados de la crónica social. Mientras él ha continuado con su agenda real, ella ha preferido huir al País Vasco, donde se ha limitado a decir que "está destrozada". Un dolor compartido con Mary de Dinamarca, quien se está planteando el divorcio tras lo sucedido. Cansada y harta habría dado un puñetazo sobre la mesa que ya circula por redacciones y que quién sabe si se terminará confirmando de forma oficial. Su marido no parece estar preocupado o al menos eso transmite en todas las imágenes compartidas en el Instagram de la Casa Real.

El brindis de la Reina Margarita una semana después de las fotos de Federico de Dinamarca y Genoveva

Aunque el heredero no ha explicado dónde tenía la cabeza durante este día, lo que sí se ha querido aclarar es que madre e hijo tienen previsto verse tras el día de caza. "El príncipe heredero ha acogido la cacería mientras su Majestad la reina acoge esta noche un brindis en el Castillo de Fredensborg para pedir por "los buenos cazadores", dicen en el comunicado oficial.

Una cita clave antes de la que han visto la luz algunas curiosidades como la oportunidad que tuvo Margarita de Dinamarca de evitar el escándalo. Al parecer, ella era conocedora de las fotos de Genoveva y su hijo, pero no quiso pagar la cantidad que se le exigía. Podía haber abonado 250.000 euros para comprarlas y evitar que llegaran a un medio, sin embargo, prefirió que fueran otros los que decidieran si publicarlas o no. Así lo ha revelado el periodista Federico Jiménez Losantos: "Hay un rumor creciente de intento de transacción comercial de un cuarto de millón de euros que Margarita no ha querido pagar, no por falta de dinero, sino porque no quiere. Como Margarita ha dejado claro que va a controlar su sucesión, es evidente que ella no quiere a sus hijos como sucesores. Al pequeño lo ha apartado, y esta historia con Federico, ¿crees que si quisiera al heredero no hubiera pagado ese dinero después de negociarlo?", ha apuntado.