La Casa Real danesa se despide de la Reina Margarita con sus mejores momentos

Apenas quedan unas horas para que la Reina Margarita abdique del trono de Dinamarca. Será su hijo, el Príncipe Federico, quien pase a ser el Rey de los daneses este mediodía. Mary Donaldson, por su parte, será la Reina consorte y la familia al completo ya se está preparando para este evento tan importante. Pero antes de que la monarca deje su reinado, la Casa Real Danesa ha querido despedirse de ella como se merece: con un divertido vídeo en el que recopila sus mejores momentos, los más desenfadados e históricos de sus más de 50 años de mandato como Reina de Dinamarca.

La Reina Margarita, como nunca antes la habíamos visto

A través de un vídeo de apenas un minuto y medio, y con la mítica canción de Cindy Lauper, 'Girls Just Want To Have Fun', sonando de fondo, descubrimos una faceta hasta el momento desconocida de la Reina Margarita. La vemos bailando, de lo más sonriente, de joven, con sus hijos, en el carruaje con su marido, en la nieve con su familia, con el equipo de fútbol danés, vestida con sus mejores galas, saludando a Isabel II... Un sinfín de momentos que resumen a la perfección lo cercana y natural que se ha mostrado la monarca a lo largo del último medio siglo.

"Momentos especiales del reinado de Su Majestad la Reina. Mañana, la Reina dejará su cargo de Reina de Dinamarca y dejará el trono a Su Alteza Real, el Príncipe Heredero", han escrito en la cuenta de Instagram de la Casa Real danesa para acompañar este simpático vídeo. Y es que, tal y como dice la letra, "las chicas solamente quieren pasárselo bien", y eso es precisamente lo que vemos que hace la Reina nórdica en esta recopilación de momentos. Un homenaje a la altura del evento que están organizando en Dinamarca, donde sus ciudadanos ya se están preparando para recibir al nuevo monarca.

Su abdicación coincide, precisamente, con el 52 aniversario del inicio de su reinado. Durante su última aparición antes del gran día, 'Daisy', como es popularmente conocida en Dinamarca, no podía evitar emocionarse, casi sin poder hablar y al borde de las lágrimas. "No sé ni cómo expresar mi agradecimiento por la fantástica fiesta que me estáis dedicando. Estoy casi sin palabras", aseguraba al ver el homenaje de los canales estatales de Dinamarca, que emitieron un programa especial con música en directo. "Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que estuvieron esta noche, a todos los que llevaron a cabo este homenaje y a las muchísimas personas que estuvieron allí en esta tarde tan fría de enero en medio de Copenhague. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón".

Los últimos momentos de la Reina Margarita como monarca de Dinamarca

La abdicación de Margarita de Dinamarca se anunció a pocas horas de despedirse del 2023 y semanas después del escándalo de las fotos del Príncipe Heredero con Genoveva Casanova en Madrid. La monarca, en un mensaje destinado a la nación, alegaba que eran los problemas de salud y la edad lo que motivaba a que abdicara en su hijo Federico. "El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, dejaré el cargo de Reina de Dinamarca. Dejaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico. En 14 días habré sido Reina de Dinamarca durante 52 años. Tanto tiempo no pasa sin dejar rastro para ningún ser humano, ¡ni siquiera para mí! El tiempo pasa y las enfermedades aumentan. Ya no se pueden superar las mismas cosas que antes", aseguró.