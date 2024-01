El lujoso y centenario carruaje en el que viajará Federico de Dinamarca en su coronación: fotos nunca vistas de su interior

Federico de Dinamarca y Mary están a punto de convertirse en los Reyes de Dinamarca. La cuenta atrás ya ha comenzado para el día 14 de enero, fecha en la que tendrá lugar la coronación. Aunque había detalles que eran una incógnita, desde la Casa Real Danesa se han ido desgranando algunos datos como, por ejemplo, en qué transporte serán trasladados los protagonistas. Un carruaje que guarda una intrahistoria desconocida por muchos y que fue construido durante 9 meses entre los años 1891 y 1892, lo que deja ver todos los detalles que esconde. De hecho, pocos habían tenido la oportunidad de colarse y ahora nos han acercado un poquito más si cabe, enseñándonos por ejemplo su interior. Gracias a estas imágenes sabemos cómo de acolchado es o los hilos de oro que componen su exterior, curiosidades que muy pocos sabían y que han salido a la luz. El cambio de trono está a punto de producirse y en él esté vehículo tendrá un importante peso, uno que pocos imaginan.

Una carroza de caoba, oro y seda: el medio de transporte para el Rey Federico de Dinamarca el 14 de enero

Pero, ¿cuál es la historia de este carruaje tan especial para el hijo de la Reina Margarita en su gran día? Este carruaje no solo transportará a la pareja real entre Amalienborg y el Castillo de Christianborg, sino también a la que será emérita. Tiene un significado único, ya que fue un regalo de unos artesanos de Copenhague a Christian IX y la reina Luisa en sus bodas de oro y no, no solo es llamativo por su exterior. Está hecho de madera caoba, en cada una de sus puertas tiene el escudo de armas danés, que está bordado en hilo de oro, plata y seda, aunque su interior es donde más nos sorprende. En las imágenes que te mostramos en este artículo puedes descubrir la seda blanca que lo compone, además de los nombres que guarda escondidos. También las luces, siendo este el primer carruaje danés que tuvo luz eléctrica, lo que lo convierte en todo un pionero en la materia. Acogerá a Federico de Dinamarca y su esposa, por lo que todas las miradas se posarán en él.

No es el único transporte de este estilo que tienen en la Familia Real. Prueba de ello la carroza en la que paseó la Reina Margarita tras anunciar su abdicación, un medio de transporte hecho de oro y que data de 1840. Suele utilizarla en Año Nuevo y se utiliza para que sé un baño de masas mientras recorre las calles del país escandinavo, todo un espectáculo que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver en directo. Ahora hay quien podrá hacerlo, eso sí, con fuertes medidas de seguridad a las que no quedará más remedio que acogerse. Nadie duda que Dinamarca se blindará, tratando así de proteger lo que sucederá en el Castillo donde doña Margarita deberá firmar su abdicación. No te pierdas la hoja de ruta detallada que te hemos contado en SEMANA para no perderte ni un ápice de lo sucedido en un día histórico que dará la vuelta al mundo.