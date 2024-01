Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam se separan tras siete años juntos y un hijo en común

Después de siete años juntos, Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam se han separado. Esto es lo que apunta el medio francés 'Voici' que alude a incompatibilidades profesionales de la pareja como el principal detonante de la ruptura. La revista gala indica que ha sido la hija de Carolina de Mónaco la que ha tomado la decisión de emprender vidas separadas.

Las fuentes citadas subrayan que el matrimonio llevaba tiempo atravesando una importante crisis. El desencadenante habría sido una sobrecarga de trabajo del productor de cine franco-libanés quien está muy centrado en su carrera profesional. "Dimitri, que se ha convertido en uno de los mayores productores franceses, pasa su tiempo trabajando. No tenían vida familiar y era pesado para ella". Una información que también recoge la revista 'Point de Vue'. El matrimonio se casó en junio de 2019 en el marco de una ceremonia íntima celebrada en un pequeño pueblo de la provenza francesa. La última ocasión en la que ambos se dejaron ver juntos fue en el tradicional picnic que se celebra en Mónaco para despedir el verano en septiembre del año pasado. Carlota Casiraghi celebró este festejo con distintos miembros de la familia Grimaldi, entre ellos, su madre y sus hijos.

La discreta vida de Carlota Casiraghi entre París y Mónaco

Los últimos años la vida de la hija de Carolina de Mónaco ha sido discreta y ha vivido a caballo entre París y Mónaco. Ha estado centrada en su familia, tiene dos hijos, el primero, Raphaël, de 10 años, es fruto de una relación con el cómico Gad Elmaleh y el segundo, Balthazar Rassam, de 5, es de su matrimonio con Dimitri Rassam. Además de su dedicación por la filosofía, una de sus grandes pasiones, también ha continuado con su carrera dentro del mundo de la moda y ha destacado como imagen de importantes firmas como Gucci o Chanel.

Fue en abril de 2023 cuando Dimitri Rassam, que es hijo de la actriz francesa Carole Bouquet, sorprendió pronunciándose sobre su matrimonio en televisión. Lo hizo con motivo de la promoción de su última película 'Los tres mosqueteros' en el programa 'Quelle époque!' donde reconoció que no lleva demasiado bien la exposición mediática. "Estoy muy orgulloso de mi esposa. Pero de alguna forma nadie quiere que se le reduzca a eso -ser el marido de Carlota Casiraghi-. Ella me apoya. Ella es muy importante. Tengo mucha suerte de tener una esposa y unos hijos todos tan maravillosos. Lo entiendo. No es un asunto trivial. Entiendo que es interesante. Pero me gusta marcar la frontera entre lo público y lo privado", dijo entonces. Por el momento, la pareja no ha confirmado ni desmentido la información de su separación.