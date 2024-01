El cariñoso mensaje de los Reyes Felipe y Letizia a Federico de Dinamarca por su proclamación

Federico X y Mary de Dinamarca ya son Reyes de Dinamarca. Después de una solemne ceremonia en el centro de Copenhague en la que la Reina Margarita de Dinamarca ha abdicado en el Palacio de Christiansborg a favor de su hijo, los nuevos monarcas del país han salido a saludar a los daneses que allí se han agrupado desde primera hora de la mañana. Un evento de lo más relevante para la monarquía europea, ya que todas las miradas están puestas en el nuevo reinado de Federico X, incluidas las de la Casa Real española. Conscientes de la importancia de este día, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia les han querido mandar un mensaje de lo más emotivo.

Los Reyes de España le desean lo mejor a Federico X en su nuevo mandato

Los Reyes de España y los de Dinamarca siempre han tenido una buena relación. Es por eso que, después de que el hijo de la Reina Margarita pronunciase su discurso, la Casa Real española les ha enviado un cariñoso mensaje para felicitarle en este día tan especial: "Nuestra felicitación en el inicio de vuestro Reinado, con el mayor afecto personal y los mejores deseos para el pueblo de Dinamarca. Mensaje de los Reyes de España en carta dirigida hoy por S.M. el Rey a S.M. el Rey Frederik X de Dinamarca", han escrito. Unas palabras que ponen en valor la confianza que tiene Felipe VI en la labor de Federico como monarca del pueblo danés.

El 'papelón' de los Reyes Felipe y Letizia durante su visita a Dinamarca el pasado mes de noviembre

Es tan estrecha la relación entre las monarquías que fue precisamente durante un viaje de los Reyes de España a Dinamarca que salieron a la luz las imágenes del ahora Rey danés con la actriz mexicana Genoveva Casanova. La Reina Letizia y el Rey Felipe VI se encontraban acompañando a Federico y a Mary de Dinamarca en una visita al Centro Danés de Arquitectura BLOX cuando las fotos del príncipe con Genoveva Casanova pusieron patas arribas la Casa Real danesa. Las imágenes hicieron resurgir los rumores sobre una posible crisis en el matrimonio. Incluso la prensa danesa hablaba del posible "adulterio" del por aquel entonces Heredero.

No obstante, lejos de que se empañase su visita, los Reyes de España hicieron todo lo posible para aguantar el tipo y que no se les notase el contratiempo en sus rostros. El 'papelón' que tuvieron que interpretar los Reyes Felipe y Letizia fue épico. Hacía 43 años que los Reyes de España no visitaban Dinamarca. Eso a pesar de la cordialidad y el evidente cariño que se profesan ambas familias reales. Una sintonía que quedó más que evidenciada con la antológica reverencia con la que agasajó Mary de Dinamarca a Felipe VI a su llegada al aeropuerto. También en la cercanía que desplegaron los unos con los otros durante los diferentes actos oficiales a los que asistieron durante su visita.

Paradójicamente, el Rey Felipe VI y su amigo y ahora Rey de Dinamarca tienen la misma edad. Lo mismo sucede con la Reina Letizia, que ha cumplido este año 51 años, y Mary Donaldson. Las dos parejas reales se comprometieron el mismo año, hace dos décadas, y se dieron el 'sí, quiero' al siguiente. Federico y su mujer contrajeron matrimonio apenas ocho días antes que los Reyes. De hecho, la asistencia de la, por aquel momento, novia del Príncipe de Asturias a la boda real supuso la presentación oficial de Letizia Ortiz al resto de casas europeas.