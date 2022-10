La princesa Amalia de Holanda está llamada a ser la futura reina de los holandeses, pero desde ya está sufriendo los estragos del importante papel que desempeñará. La joven princesa está sufriendo un auténtico calvario desde hace ya varios meses, incluso años, pero en el último tiempo su situación se ha recrudecido al ser víctima de graves amenazas de muerte por parte de la mafia, lo que le ha obligado a encerrarse en palacio por miedo a que se lleven a término lo que se le amenaza. La hija mayor del rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda no sale de palacio por miedo, pero esta vez no se trata de un rumor o una invención de los medios de comunicación, sino que los propios reyes de Holanda se lo han confirmado a la prensa, sin querer restar la preocupación que esta situación le provoca.

Durante la última jornada de viaje por Suecia, el rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda así se lo confirmaron a los medios de comunicación con sinceridad. Es más, dieron datos hasta ahora desconocidos de lo mal que lo está pasando la princesa Amalia por estas graves amenazas. Fue el pasado mes de septiembre cuando la princesa comenzó una nueva vida en Ámsterdam saboreando las mieles de cierta libertad, pero ha tenido que regresar al palacio Huis ten Bosch junto a su familia y su equipo de seguridad ante las severas advertencias de la mafia, que la acosa sin cesar.

“Esas amenazas tienen consecuencias importantes en su vida. No puede salir. Es muy difícil para ella. No hay vida estudiantil para Amalia como la que tienen otros estudiantes”, confesaba su padre, el rey Guillermo de Holanda, a la prensa sueca. Sin embargo, el monarca ha querido romper una lanza a favor de su hija y ha querido subrayar la valiente forma en la que se está enfrentando a este problema: “Estoy muy orgulloso de ella”. Pero, aunque la princesa Amalia no pueda salir de casa, sí que lo hace para acudir a las clases en la Universidad de Ámsterdam para continuar su formación en Política, Psicología, Derecho y Económicas. Esto le obliga a recorrer cada día los 70 kilómetros que hay de trayecto.

Para reducir el riesgo de que la princesa Amalia sea secuestrada, agredida o asesinada, desde palacio se ha entendido la necesidad de reducir sus apariciones públicas al máximo. Tan solo sale de casa para acudir a la universidad y sus actos públicos son anecdóticos. Y es que las autoridades se han tomado muy en serio las amenazas recibidas por parte de la mafia, como así ha asegurado la ministra de Seguridad y Justicia, Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Tal y como han informado los Reyes, se han tomado medidas con respecto a la seguridad de la princesa heredera. No puedo decir nada sobre amenazas específicas o medidas de seguridad específica, pero garantizo que nuestros servicios trabajando duro día y noche para garantizar su seguridad”, trataba de tranquilizar desde su cuenta oficial de Twitter.